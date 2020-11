Perú supera los 35.000 fallecidos, pero baja a menos de 5.000 los hospitalizados por covid-19

Con la muerte de otras 39 personas, el total de fallecidos por la covid-19 en Perú llegó a los 35.301 y actualmente hay 39.497 casos activos de la enfermedad. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 11 nov (EFE).- Perú superó este miércoles los 35.000 fallecidos por la covid-19, aunque también bajó la línea de los 5.000 hospitalizados, menos de mil de ellos en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Según el último reporte del Ministerio de Salud (Minsa), en las últimas 24 horas se detectaron 872 infectados, con lo que el total de casos desde que la enfermedad llegó al país, a inicios de marzo pasado, ascendió a 928.006.

Sin embargo, también se reportó que otras 2.538 personas recibieron el alta en un centro médico o cumplieron con su cuarentena domiciliaria, lo que elevó a 853.208 el número de recuperados de la epidemia.

Con la muerte de otras 39 personas, el total de fallecidos por la enfermedad llegó a 35.301.

De esa manera, en Perú hay actualmente 39.497 casos activos de la covid-19.

DESCENSO SOSTENIDO

Estas últimas cifras confirmaron el descenso sostenido de la epidemia en el país, que llegó a ser el quinto con más casos en el mundo y actualmente ocupa la duodécima posición a nivel global.

De esa manera, los hospitalizados disminuyeron a 4.912, 53 menos que en la víspera, y las personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos bajaron la barrera de los 1.000 después de cinco meses, al llegar a 991.

Tras haberse realizado otras 20.690 pruebas para detectar la enfermedad, entre rápidas y moleculares, el total de peruanos que han sido muestreados llegaron a 4.721.179.

SITUACIÓN EN SUSPENSO

El Minsa ha mantenido la información sobre la situación de la covid-19 a pesar de que el país afronta una grave crisis política tras la destitución, este lunes, de Martín Vizcarra como presidente de la República.

La salida de Vizcarra llevó a la inmediata renuncia de todo su gabinete de ministros, incluida la titular de Salud, Pilar Mazzetti, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro inmediato del combate de la pandemia.

Aunque el presidente del Congreso, Manuel Merino, juró este martes como nuevo jefe de Estado, ya que Vizcarra no tenía un vicepresidente, aún intenta formar un gabinete de ministros mientras es rechazado por gran parte de los peruanos.

Luego de insistentes rumores que indicaban que Merino intentaba que Mazzetti siguiera en el cargo, la ahora exministra confirmó esa información, pero dijo que ha decidido no aceptar esa ofrecimiento.

"Sé que muchas personas quisieran que continúe, pero a pesar de mis sentimientos encontrados, siento que un nuevo gobierno requiere una nueva gestión, (...) bajo las actuales circunstancias y el conflicto que estas me generan, lo lamento, pero no puedo continuar", concluyó.