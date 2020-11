Operadores de Wall St. recibirán jugosas bonificaciones este año

(Bloomberg) -- Los operadores de renta fija o de acciones que impulsaron sus negocios de Wall Street al mejor año en un decenio van a recibir jugosas bonificaciones. Muchos de sus compañeros no serán tan afortunados.

Los bonus de fin de año para los operadores de renta fija podrían aumentar un 45% o más respecto al año pasado, mientras que los operadores de acciones podrían registrar un aumento del 25%, según una encuesta de la consultora Johnson Associates Inc. Los suscriptores de acciones verán un incremento del 40% o más, dijo la firma.

Las proyecciones son aún más optimistas que la perspectiva de Johnson de hace unos meses, ya que las firmas de Wall Street continuaron su impulso en el tercer trimestre y se encaminan a unos ingresos de negociación este año de US$100.000 millones. No obstante, puede que los operadores reciban una proporción menor de los ingresos adicionales ya que las empresas están intentando controlar los costes.

“Tuvieron un gran año y creo que recibirán pagos significativos”, opinó Alan Johnson, jefe de Johnson Associates, en una entrevista. “Probablemente serían un poco más altos si no hubiese la pandemia o los problemas políticos o económicos”.

En otros negocios, las bonificaciones caerán al menos un 5%, y en algunos casos, mucho más que eso. Las bonificaciones de ejecutivos de banca minorista y comercial podrían caer un 30% o más, mientras que las de asesores de fusiones y adquisiciones registrarán una disminución de hasta un 20% respecto al año pasado.

La divergencia de fortunas en los pagos de fin de año refleja la forma en que ha evolucionado el 2020, conforme miles de empleados trabajan desde casa. Los bancos acumularon reservas a medida que la pandemia de coronavirus afectaba la economía, y muchos han centrado su atención en mantener los costes bajos.

Aun así, las diferencias salariales entre las divisiones dentro de una sola empresa podrían ser un “shock para un sistema”, dijo Johnson. “Se han movido, no a la par, pero mucho más correlacionados en los últimos años”.

Nota Original:Traders Poised for Soaring Bonuses While Dealmakers to See a Dip

©2020 Bloomberg L.P.