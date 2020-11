Mollejo: "Prefiero que Bordalás sea exigente conmigo, así puedo mejorar"

El defensa del FC Barcelona Sergiño Dest (i) juega un balón ante Víctor Mollejo, del Getafe. EFE/Rodrigo Jiménez/Archivo

Getafe (Madrid), 12 nov (EFE).- Víctor Mollejo, centrocampista del Getafe, aseguró este jueves que José Bordalás es un técnico "exigente" y admitió que esa exigencia la maneja "de la mejor forma" y le gusta porque "significa que puede mejorar" como futbolista.

Mollejo, de 19 años, se encuentra cedido esta temporada en el Getafe por el Atlético de Madrid. De momento, en el conjunto madrileño lleva disputados solo dos encuentros en los que suma 45 minutos.

"Estoy contento por ir entrando en los planes del entrenador y espero demostrar que soy válido para él", dijo el centrocampista toledano, que dio sus impresiones acerca de cómo es José Bordalás en las distancias cortas con él.

"Es exigente pero prefiero que sea así porque significa que puedo mejorar y ayudar al equipo. La exigencia la manejo de la mejor manera porque sé que es para mejorar", confesó en una entrevista difundida por el club.

Durante las semanas que lleva como jugador del Getafe, Mollejo destacó "la intensidad que hay en cada entrenamiento y lo mucho que Bordalás quiere mejorar".

"Yo creo que eso es muy bueno porque al final un club como el Getafe, que esté donde está, es un añadido para la gente que juega, porque eso significa que se están haciendo las cosas bien", confesó.

Otro de los aspectos que ha sorprendido al joven futbolista toledano es la familiaridad del conjunto azulón.

"El Getafe es un club muy familiar y eso es algo que me ha sorprendido. Esa familiaridad que tiene es de valorar porque no en todos los sitios pasa", apuntó Mollejo, confiado en "poder aportar un granito de arena" a los éxitos del club esta campaña.

Debido a su juventud, Mollejo reconoció que su "sueño es llegar lo más lejos posible como futbolista".

"No me marco un objetivo claro. A día de hoy soy feliz y me siento orgulloso de jugar en este club. Estoy muy feliz de poder aprender de jugadores muy míticos como Ángel Rodríguez o Jaime Mata, que siempre los he visto en la televisión", concluyó.