Ministro alemán recuerda a Hungría que la solidaridad debe ser algo mutuo

Berlín, 12 nov (EFE).- El ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas, recordó hoy a Hungría que la solidaridad dentro de la UE es algo mutuo y que los países que ahora están dispuestos a ser solidarios con los otros pueden esperar en el futuro lo mismo para ellos.

"En primavera fueron ante todo los países del sur de Europa los que se vieron afectados por la pandemia (de coronavirus). Ahora la segunda ola ha alcanzado con toda su furia al norte y al este", dijo Maas durante la inauguración del Foro Germano-Húngaro de este año, que se realiza en formato digital.

"En ello se muestra para mí la esencia de la solidaridad europea. No es una calle de dirección única. Quien ayuda hoy a sus vecinos puede esperar que mañana le ayuden a él", agregó el ministro alemán.

La intervención de Maas se produce en el contexto de la amenaza de veto de Hungría a los presupuestos europeos y, por consiguiente, al paquete de ayudas para hacer frente a la pandemia.

Con estas ayudas, según el ministro alemán, Europa ha demostrado que la solidaridad es algo más que una palabra vacía y que, a diferencia de lo que ocurrió con la crisis financiera y la crisis del euro y con la crisis de los refugiados, la UE no se ha dividido en bloques diferentes.

"En cambio, hemos aprobado el paquete financiero más grande en la historia de la UE. Con ello apoyamos tanto a empresas que luchan por la supervivencia como a gente que ha perdido su trabajo. Tanto en Budapest como en Berlín o Barcelona", subrayó el ministro alemán.

Maas advirtió además que la recuperación económica tardará años y que simultáneamente habrá que planificar el futuro, asegurar la cohesión social, mejorar las medidas de protección del clima, garantizar la soberanía digital europea y fortalecer el papel de Europa en el mundo.

"Ningún país europeo puede hacerlo solo. La cooperación europea es el único camino que puede tener éxito para salir de la crisis y para avanzar hacia el futuro", dijo.

En ese contexto, Maas dijo que se alegraba de que "próximamente habrá, con Joe Biden, un presidente en la Casa Blanca que no buscará dividir Europa sino que conoce y apuesta por el valor que tiene una Europa unida".

Por otra parte, Maas destacó la importancia de la cooperación entre Hungría y Alemania, dos países fuertemente ligados económicamente.

"En Hungría hay cerca de 3.000 empresas creadas total o parcialmente con capital alemán y el 27 por ciento del comercio exterior húngaro se realiza con Alemania", recordó.

Además, hay una tradición de cooperación universitaria y políticamente ha habido grandes momentos comunes como la apertura de la frontera de Hungría con Austria, que aceleró el proceso que llevaría a la caída del muro de Berlín y a la reunificación alemana.

"Todos esos vínculos se reflejan en el Foro Germano-Húngaro. La variedad de los miembros del mismo, procedentes del mundo de la economía, de la ciencia, de los medios, de la comunicación y de la cultura abren nuevas perspectivas para nuestras relaciones especialmente cuando los Gobiernos representan posiciones diferentes", subrayó.EFE

