Melero defiende a Paco López y no entiende que se dude de él

El delantero del Levante UD José Luis Morales (i), celebra con Gonzalo Melero un gol, durante un partido. EFE/ Juan Carlos Cárdenas/Archivo

Valencia, 12 nov (EFE).- El jugador del Levante Gonzalo Melero defendió este jueves a su entrenador, Paco López, y explicó que es quien más tranquilidad transmite al vestuario y que no entiende que pueda haber dudas con él después del rendimiento que ha demostrado desde que llegó al banquillo del equipo en marzo de 2018.

“Creo que Paco es quien más tranquilidad nos transmite. Desde su situación nota la confianza que tenemos en él. Es obvio que la relación es muy buena con todos, juegues más o menos. Todo el mundo está muy contento con el trabajo día a día y la manera de llevar el vestuario”, dijo Melero en una rueda de prensa telemática.

“Si después de tres años y medio en una mala racha de resultados, nos empezamos a plantear las cosas…”, agregó el jugador, que insistió en que Paco López “está tranquilo con nosotros”.

Melero comentó que el entrenador valenciano sabe que el “trabajo que hacemos es bueno” y en su opinión “es cuestión de tiempo que los resultados lleguen y que salgamos de esa situación”.

El futbolista madrileño dijo, además, que el pasado lunes, tras el empate en casa ante el Alavés, mantuvieron la reunión habitual para analizar el partido y puntualizó que no fue nada fuera de la rutina del equipo.

“No fue una charla específica por la situación del equipo. Fue igual que el resto de jornadas para ver y corregir los errores del partido y no para replantearnos la situación. Somos conscientes de que tenemos mucho margen”, resaltó el jugador del Levante.