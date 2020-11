Mari Carmen, hermana de José Ortega Cano, sale en defensa de su hermano

09/02/2019 Mari Carmen Ortega Cano asegura que demandarán a Cristina Cárdenas por cuestionar la orientación sexual de José Ortega Cano. MADRID, 12 (CHANCE) En los últimos días se ha hablado acerca de la supuesta orientación sexual de José Ortega Cano y se ha especulado sobre sus costumbres durante su matrimonio con Rocío Jurado. Cristina Cárdenas, examiga de Rocío Carrasco, ha acudido al plató de Sálvame para hablar del pasado del torero y asegurar que ex homosexual y la chipionera lo sabía. Unas polémicas declaraciones que no han sentado nada bien ni al maestro ni a su familia. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



En los últimos días se ha hablado acerca de la supuesta orientación sexual de José Ortega Cano y se ha especulado sobre sus costumbres durante su matrimonio con Rocío Jurado. Cristina Cárdenas, examiga de Rocío Carrasco, ha acudido al plató de Sálvame para hablar del pasado del torero y asegurar que ex homosexual y la chipionera lo sabía. Unas polémicas declaraciones que no han sentado nada bien ni al maestro ni a su familia.



Mientras que José ha evitado pronunciarse al respecto, al igual que Gloria Camila, Mari Carmen Ortega Cano - hermana pequeña del torero - ha estallado para defender a su hermano y dejar caer que tomarán medidas legales contra Cristina Cárdenas por sus manifestaciones cuestionando la sexualidad del viudo de Rocío Jurado.



Mari Carmen, acompañada por su sobrina Gloria Camila, que en cuanto nos ha visto ha cogido el telefóno y se ha metido en el coche, ha confesado que lo están pasando "muy mal. No hay derecho a hacer tanto daño a las personas. Están haciendo mucho daño a mi hermano, mucho daño".



La hermana de Ortega Cano cree que Cristina Cárdenas habla de la orientación sexual del diestro y de su matrimonio con Rocío Jurado porque "lo que quiere es salir en la televisión y querer dinero" y anuncia demanda contra la examiga de Rociíto: "Si lo afirma, lo afirmará dónde lo tenga que afirmar". Todo se andará. No hay derecho".



