Luis Mateo Díez, Premio Nacional de las Letras Españolas 2020

Madrid, 12 nov (EFE).- El escritor y académico Luis Mateo Díez (Villablino, León 1942) ha sido galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2020 que concede el Ministerio de Cultura y Deportes, un reconocimiento sobre el que el autor ha dicho que tiene la sensación de que se lo han dado sus lectores.

El Premio Nacional de las Letras Españolas, dotado con 40.000 euros, ha sido concedido a este escritor por su singularidad en diversos géneros, especialmente como narrador, según ha destacado el jurado que considera que su literatura es "heredera de una cultura oral en la que nace y de la que registra su progresiva desaparición".

"A ello -añade el jurado- se suman una técnica y un lenguaje poético de extraordinaria riqueza y una preocupación constante por la dimensión moral del ser humano".

Este premio se une a otros galardones conseguidos por el escritor leonés, miembro de la Real Academia, como el Nacional de la Crítica o el Nacional de Narrativa.

Escritor prolífico, Mateo Díez ha asegurado en una entrevista con Efe tras conocer que ha recibido el Premio de las Letras Españolas que escribe mucho y lo va a seguir haciendo: "tengo el alma vendida al diablo desde hace mucho tiempo".

Mateo Díez se define como un escritor "irrealista" y cree que la novela de ficción puede permanecer ajena a la actualidad aunque no al sentido de lo que ocurre y se ha dedicado a crear mundos imaginarios.

Espacios oníricos y de ensoñación han sido escenarios habituales en las novelas de Mateo Díez, creador de "ciudades de sombra" como su mítica Celama, el territorio simbólico y metafórico imaginado por él para retratar la extinción del mundo rural.

Un territorio que fue el escenario de tres novelas de Mateo Díez, "El espíritu del páramo" (1996), "La ruina del cielo" (1999 y ganadora del Premio Nacional de la Crítica y el Nacional de Narrativa), y "El oscurecer" (2002), con la que cerró la trilogía llamada "El reino de Celama".

Y con los años y las desgracias, ha asegurado este jueves, "la vida se ha ido adelgazando y se ha ensanchado ese conducto que es la creación literaria, convencido de que el arte está atado a la vida", ha indicado.

Mateo Díez está convencido de que su literatura va a seguir por la senda del "realismo irrealista" y por esa vertiente onírica que, advierte, no está exenta de humor: "historias con elementos misteriosos y con perspectiva de humor", dice el autor, porque es también una mirada de lucidez.

Aunque advierte de que "soñar más de lo debido no es bueno", especialmente en la actualidad en la que "este mundo se ha echado a perder por completo".

Entre sus últimas obras se encuentran "La soledad de los perdidos" (2014), "Vicisitudes" (un conjunto de cuentos que quedó finalista del Premio de la Crítica de Castilla y León en 2018); o "Juventud de cristal" (2019).

El Premio Nacional de las Letras Españolas distingue el conjunto de la labor literaria, en cualquiera de las lenguas españolas, de un autor o autora española, cuya obra esté considerada como parte integrante del conjunto de la literatura española actual.

El jurado de esta edición ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura y ha actuado como vicepresidenta Begoña Cerro Prada, subdirectora de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Además, ha estado formado por Carmen Iglesias Cano, por la Real Academia Española; Víctor Fernández Freixanes, por la Real Academia Gallega; Javier Calzacorta Elorza, por la Real Academia de la Lengua Vasca; Martí Domínguez Romero, por el Instituto de Estudios Catalanes y María Antonia Martín Zorraquino, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Lo ha completado Clara Sánchez Muñoz, por la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE); Luis Alberto de Cuenca y Prado, por la Asociación Española de Críticos Literarios; Jesús García Calero, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Isabel Ortega Sánchez, por el Centro de Estudios de Género de la UNED; Epícteto José Díaz Navarro, por el Ministerio de Cultura y Deporte y Bernardo Atxaga, autor galardonado en la convocatoria de 2019.