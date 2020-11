Lagarde dice que “presiente” que BCE adoptará una moneda digital

(Bloomberg) -- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, señaló que su institución podría crear una moneda digital en cuestión de años, en lo que sería un cambio drástico para la zona del euro.

“Mi presentimiento es que lo hará”, dijo Lagarde el jueves durante un panel de discusión virtual organizado por el BCE. “Si es más barato, más rápido, más seguro para los usuarios, entonces deberíamos explorarlo. Si va a contribuir a una mayor soberanía monetaria, una mayor autonomía para la zona del euro, creo que deberíamos explorarlo”

La presidenta dijo que podrían pasar entre dos y cuatro años antes de que se pueda lanzar el proyecto, debido a que aborda las preocupaciones sobre el lavado de dinero, la privacidad y la tecnología involucrada.

Eso sigue siendo rápido en comparación con sus pares. En el mismo panel, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, y gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, reiteraron su cautela. Powell dijo que la Fed revisará “cuidadosamente y detalladamente” el tema, y Bailey dijo que es “un trabajo muy difícil pensar en las implicaciones”.

El BCE dio un paso importante el mes pasado al lanzar una consulta pública que se extenderá hasta mediados de enero. Los encargados de la política monetaria tienen la intención de decidir alrededor de mediados de 2021 si iniciar un proyecto completo y prepararse para un posible lanzamiento.

China también avanza con los planes para una moneda digital del banco central.

“No estamos corriendo para ser los primeros”, dijo Lagarde. “Estamos avanzando con diligencia, no de manera imprudente. Seremos cautos”.

