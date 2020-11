La Reina Letizia cautiva luciendo, un año después, una de sus faldas más rompedoras

12/11/2020 Doña Letizia, esta mañana en el Palacio de la Zarzuela POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CASA DE S.M EL REY/FRANCISCO GOMEZ



MADRID, 12 (CHANCE)



La Reina Letizia ha concluido su agenda semanal con dos audiencias en el Palacio de la Zarzuela. La monarca ha recibido a una representación de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas y, posteriormente, a la junta directiva de la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza. Para dichos encuentros, la asturiana ha optado por un moderno look tan elegante como sencillo, con el que confirma su idilio con la que se ha convertido en la prenda estrella de sus estilismos en los últimos meses, la falda midi.



Y es que para estas reuniones en el Palacio de la Zarzuela, la Reina ha optado, nuevamente, por dar todo el protagonismo de su look a esta prenda. Y si hace un par de días nos enamoraba luciendo, por segunda vez, su falda de estampado pata de gallo XL, hoy nos ha conquistado al recuperar de su armario una de sus prendas más rompedoras y favorecedoras. Una falda roja de piel de cordero - de la firma Hugo Boss - que Doña Letizia estrenó durante su visita oficial a Corea en noviembre de 2019.



La Reina ha optado por combinar su falda lapiz roja, que le sienta como un guante, con una sencilla a la par que elegante blusa blanca. Un tándem infalible que ha combinado con sus inseparables salones rojos acharolados de altísimo tacón. Un look con el que Doña Letizia demuestra, una vez más, cómo es capaz de hacer suyas las tendencias fashion más favorecedoras de la temporada.