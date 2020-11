La reacción de Kiko Rivera e Irene Rosales al comunicado de Isabel Pantoja anunciando demandas

24/04/2019 Kiko Rivera e Irene Rosales, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 12 (CHANCE)



La guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera vivió ayer un nuevo capítulo con el comunicado que la tonadillera envió en exclusiva a la revista "Hola" asegurando que todo lo que se ha comentado sobre ella en relación al reparto de la herencia de Paquirri son falsedades y que no dudará en interponer medidas legales contra aquellos que la hayan injuriado. Muy enfadada, la artista puntualizaba además que el lotf de San Sebastián de los Reyes es propiedad de su hijo, y que el coche de la discordia - que supuestamente regaló a Kiko y a Irene pero que ahora les reclama - es suyo y es ella quien lo está pagando.



Mientras se rumorea que Isabel podría dar una exclusiva en los próximos días a su revista de cabecera confesando cómo se siente en estos complicados momentos - en los que, según fuentes cercanas, está destrozada, no da crédito a lo que ha pasado con su hijo y no tiene fuerzas ni ánimos para nada - y cuando ciertos periodistas aseguran que la tonadillera podría iniciar los trámites para desheredar a Kiko, el Dj sigue con su día a día, ignorando el último "ataque" de su madre.



Después de estar ausente de su casa durante todo el día, Kiko llegaba ayer a última hora de la tarde a su casa en Castilleja de la Cuesta y por fin podíamos preguntarle qué le ha parecido el comunicado de Isabel Pantoja y si cree que su madre podría desheredarle por sus controvertidas declaraciones. Muy serio, y sin ganas de hablar, a pesar de haber puesto en Instagram un mensaje prometiendo a su padre que llegaría "hasta el final", el Dj daba la callada por respuesta justo cuando conocíamos que mañana volverá a sentarse en un plató con motivo del programa especial sobre la verdad de la herencia de Paquirri que prepara Tele 5.



Irene Rosales, por su parte, llegaba poco después que Kiko a casa acompañada por sus hijas Ana y Carlota tras un viaje relámpago a Madrid. En la misma línea que su marido, la colaboradora de "Viva la vida" ha evitado comentar qué le parece el comunicado que ha mandado Isabel Pantoja y ha guardado un silencio que, a ciencia cierta, romperá este fin de semana en su programa.