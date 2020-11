Kenia "indulta" una higuera centenaria condenada al derribo por una autopista

El presidente de Kenia,Uhuru Kenyatta. EFE/EPA/DANIEL IRUNGU/Archivo

Nairobi, 12 nov (EFE).- Los conservacionistas de Kenia están hoy de enhorabuena después de que el presidente del país, Uhuru Kenyatta, haya ordenado la preservación de una higuera centenaria condenada al derribo para construir una autopista en Nairobi.

En un decreto presidencial emitido este miércoles, Kenyatta describió el árbol como un "faro del patrimonio cultural y ecológico de Kenia".

Los Servicios Metropolitanos de Nairobi (NMS, en sus siglas en inglés), el organismo público encargado de la infraestructura en la capital keniana, señaló que la higuera no será el último árbol en recibir el "perdón" presidencial.

"Nos esforzamos por asegurar que crezca el estatus de Nairobi como Ciudad Verde Bajo el Sol", indicó NMS, en su cuenta de Twitter.

"Pase lo que pase, este árbol no se tocará", subrayó el director general de NMS, Mohammed Badi, citado por los medios locales tras visitar la higuera este miércoles.

La decisión supone una victoria para los defensores del medioambiente, que habían estado haciendo campaña contra la destrucción del árbol, que echa sus raíces en la carretera de Waiyaki Way, en el barrio de Westlands, en el oeste de Nairobi.

Sobre esa carretera, una empresa china está construyendo actualmente una autopista para agilizar el denso tráfico que satura la ciudad.

"Gracias a su excelencia el presidente Kenyatta por escuchar la voz del pueblo. Algunas buenas noticias en estos tiempos difíciles", afirmó hoy la Asociación Forestal Comunitaria de Amigos de Karura, un popular bosque de Nairobi.

La higuera, además, es considerado un árbol sagrado por los kikuyus, el grupo étnico mayoritario en Kenia y al que pertenece el propio jefe del Estado.