Isa Pantoja sobre su familia: "Ellos no han dado la cara por mí y yo tampoco la voy a dar por ellos"

13/11/2020 ISA PANTOJA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD LA CASA FUERTE



MADRID, 13 (CHANCE)



Ya nos lo decían, lo peor estaba por llegar y lo cierto es que Isa Pantoja se ha quedado completamente anonadada cuando el programa le ha puesto un vídeo de las declaraciones de Kiko Rivera en la entrevista que concedió hace una semana a la revista Lecturas. A pesar de las brutales confesiones del dj, la concursante se ha mostrado de lo más fría posible y ha dejado claro que no quiere hablar del tema. También ha explicado que no se va a posicionar ni de un lado, ni del otro.



"A ver lo que me contaste era nada comparado con lo que he visto, no me lo esperaba para nada. Lo que más me ha impactado es cuando ha dicho que ha vendido toda su vida siendo la viuda de España, porque es algo nuevo que he escuchado de él. Es que no sé la verdad. A mi se me ha criticado mucho por hablar y por expresarme y yo no he dicho ni una cuarta parte de lo que ha dicho él, yo no me voy a posicionar con él ni con mi madre, pero con estas palabras lo que más me duele es que esto de pie para herir a mi madre" ha confesado Isa Pantoja cuando ha visto el vídeo que le tenía preparado la organización sobre las declaraciones de su hermano sobre su madre.



Pero la cosa no ha quedado ahí porque Isa Pantoja ha seguido relatando: "La verdad que es una pena, me parece todo fuera de lugar, yo le quiero mucho a él, pero no me parece... Agradezco que me digas esto porque quiero hablar esto aquí, pero dentro de la casa quiero que me conozcan como Isa. No me gusta hablarlos, pero precisamente porque no quiero darle vueltas a la mente yo te digo y te expreso lo que siento. Lo que más le ha podido doler a mi madre es que se la cuestione como madre, eso es importante que a ella vea que le duele, pero sobre todo lo de viuda de España es algo que ella sigue recordando a día de hoy y a lo mejor no lo ha asimilado y sigue recordando, muchos días lo recuerda como si hubiera pasado hace dos día".



Isa Pantoja ha dejado claro que no apoya la actitud de su hermano, pero ¡atención! porque ha confesado que no va a dar la cara por nadie porque por ella no lo han hecho nunca: "Espero que de alguna manera pare, en ese aspecto si me posiciono con ella (en el comunicado). Que cada uno haga lo que quiera. Yo he estado en una posición parecida, ellos no han dado la cara por mi en muchas ocasiones y yo tampoco la voy a dar por nadie".