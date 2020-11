Hamilton y su primera 'bola de siete'

Lewis Hamilton (Mercedes) dispondrá de su primera oportunidad para certificar su séptimo título mundial de Fórmula Uno en el Gran Premio de Turquía, el decimocuarto de los 17 del certamen de la pandemia, que se disputará este fin de semana en el circuito del Istanbul Park, en las afueras de Estambul.EFE/EPA/Jorge Guerrero /Archivo

Madrid, 12 nov (EFE).- Lewis Hamilton (Mercedes) dispondrá de su primera oportunidad para certificar su séptimo título mundial de Fórmula Uno en el Gran Premio de Turquía, el decimocuarto de los 17 del certamen de la pandemia, que se disputará este fin de semana en el circuito del Istanbul Park, en las afueras de Estambul.

El astro inglés firmó hace dos semanas en el Gran Premio de la Emilia-Romagna su noveno triunfo de la campaña, mejorando el récord histórico que compartía con el alemán Michael Schumacher -cuya plusmarca de títulos puede igualar este domingo-; y elevándolo a 92. Ahora lidera con 282 puntos, 85 más que su compañero finés Valtteri Bottas y con 120 sobre el holandés Max Verstappen (Red Bull); que, al abandonar en Imola, perdió toda opción de convertirse, con 23 años casi recién cumplidos, en el más joven campeón de la historia.

A Hamilton le bastaría ser segundo, por detrás de su colega nórdico, para anotarse -dos semanas después de que Mercedes firmase su séptimo título de constructores consecutivo- su séptima corona. También igualará matemáticamente la plusmarca del 'Kaiser' si concluye la carrera por delante de Bottas; si éste no puntúa; o, incluso, sin sumar: siempre y cuando el finés no acabe, al menos, sexto.

Si no lo logra este domingo, a Hamilton aún le quedarían otras tres pruebas -las dos de Bahrein y la que cerrará el certamen, el 13 de diciembre, en Abu Dhabi- para confirmar la consecución de un título que sólo una total catástrofe evitará. Con el que igualará el gran récord histórico que aún detenta Schumacher, coronado en 1994 y 1995 con Benetton y que firmó la mejor racha de todos los tiempos al ganar cinco Mundiales seguidos (2000-2004) con Ferrari. Lewis ganó su primer campeonato en 2008, con McLaren, y el de esta temporada será el sexto de los últimos siete años con las 'flechas plateadas'; de negro esta temporada, en señal de rechazo al racismo.

La F1 regresa a Turquía, donde se corrió por última vez en 2011, cuando el alemán Sebastian Vettel -que lideró el cuatrienio glorioso de Red Bull (2010-13)- ganó por delante de su entonces compañero el ya retirado australiano Mark Webber y del español Fernando Alonso, que el año próximo retornará a la categoría reina con Renault, la escudería con la que festejó sus dos Mundiales (2005 y 2006).

El circuito de las afueras de Estambul -situado en su parte asiática- debutó en 2005, con victoria del finlandés Kimi Raikkonen, de aquella en McLaren y ahora en Alfa Romeo, por delante de Alonso y del colombiano Juan Pablo Montoya. El piloto con más triunfos (3) es el brasileño Felipe Massa (2006-08) y en Turquía Hamilton logró -en 2010- una de sus 92 victorias en Fórmula Uno.

Istanbul Park es una pista de 5.340 metros, 'completa', con desniveles, rectas largas y frenadas fuertes, en la que se gira en sentido inverso al del reloj; con 14 curvas -rápidas y lentas- entre las que destaca la 'temible' curva 8: una suerte de triple giro a la izquierda en el que posiblemente habrá más de una salida de pista.

Seguramente ya las habrá durante los entrenamientos libres, que arrancarán este viernes y se completarán el sábado, horas antes de la calificación; que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a 58 vueltas, para completar un recorrido de 309,7 kilómetros, en un circuito en el que la tracción y el apoyo aerodinámico importan de igual manera.

En seco se rodará con neumáticos de la gama de compuestos más dura, la misma que en Portimao, sede del este año recuperado Gran Premio de Portugal. Cada piloto dispondrá de tres juegos de neumático duro (C1, reconocibles por la raya blanca), otros tres de medio (C2, raya amarilla) y siete más de blando (C3, roja).

El español Carlos Sainz (McLaren), séptimo en Imola -tras acabar quinto en Nürburgring y sexto en Portimao-, apuntará de nuevo alto en Istanbul Park, que le "parece un circuito interesante, de la vieja escuela" y en el que ve "oportunidades de adelantar".

El talentoso madrileño es octavo en el Mundial, con 65 puntos, cuatro menos que su colega inglés Lando Norris -séptimo-, con el que ocupa para McLaren la cuarta plaza en el Mundial de constructores: a un solo punto de Renault y empatado con Racing Point (134), el equipo del mexicano Sergio Pérez. Ferrari, la escudería más laureada de la historia, que es sexta (con 106 puntos) en un año para el olvido, anunció el miércoles que su jefe de equipo, Mattia Binotto, dirigirá desde Maranello y no estará presente en Turquía

Pérez fue sexto en Imola, donde, por otro error de estrategia, perdió una nueva posibilidad de subir al podio en una carrera en la que Mercedes firmó su 'enésimo' doblete y el australiano Daniel Ricciardo fue tercero con el Renault que heredará Alonso.

'Checo', único junto a Hamilton que ha puntuado este año en todas las carreras que ha disputado (once de las 13, ya que se perdió las dos de Inglaterra, por positivo en covid-19), ocupa la sexta plaza del Mundial, con 82 puntos. Tres menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y a trece de Ricciardo, que es cuarto.

Adrian R. Huber