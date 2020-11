Fútbol/Sub-21.- De la Fuente: "Vamos haciendo un grupo importante de cara al futuro"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El seleccionador español Sub-21, Luis de la Fuente, realizó una valoración "positiva" del triunfo ante las Islas Feroe (2-0) en la penúltima jornada de la fase de clasificación para el Europeo, para el que ya tienen el billete, y afirmó que están haciendo "un grupo importante de cara al futuro" tras la incorporación de nuevos jugadores.



"Estoy muy satisfecho del rendimiento de los jugadores, de su comportamiento y de su actitud. La pena ha sido que el partido no se ha podido abrir antes. Las aportaciones tanto con los cambios como en la primera parte nos han permitido hacer diferentes valoraciones de cara a otro tipo de encuentro que nos encontremos en el futuro. Hay chicos nuevos que nos dan posibilidades de jugar de diferente manera", analizó.



Preguntado por el cambio de Brahim al descanso, el técnico español dijo que querían "ver otras alternativas, otras posibilidades, ver jugadores que era nuevos". "Insisto que -sin quitarle importancia al partido porque no era ningún trámite-, queríamos ver cosas que nos aportaran ideas de cara al futuro. Estamos encantados con Brahim, sabemos lo que nos puede dar y todavía hay que exigirle mucho más. Tiene mucho más potencial, él lo sabe y está comprometido con esa idea", dijo sobre el jugador del AC Milan.



"Si hubiéramos terminado 5-0 ó 6-0 hablaríamos de otra cosa, pero hemos jugado ante un rival muy fuerte físicamente que defiende en un bloque bajo. Estaríamos mucho más contentos con ese resultado, pero vamos cogiendo confianza y eso nos da cierta tranquilidad", manifestó De la Fuente en la rueda de prensa posterior al choque disputado en Marbella.



Y sobre la dificultad para hacer gol, el técnico se mostró con confianza en sus pupilos. "Jugadores que han metido goles en otras etapas de su vida los seguirán metiendo ahora. Pero está claro que somos muy exigentes y eso no nos impide mejorar, especialmente en la faceta anotadora. Los partidos se ganan haciendo goles", añadió.



"Estos partidos son nuestros partidos de preparación para marzo. Se trataba de ganar, por supuesto, crecer desde la victoria, pero también evidentemente de dar oportunidades y confianza a los chicos nuevos para que se incorporen a una dinámica de grupo que no conocían. El rendimiento ha sido bueno y en algunos casos excepcional. Vamos haciendo un grupo importante de cara al futuro", señaló.



Por último, De la Fuente deseó suerte a Marc Cucurella, que ha sido llamado por Luis Enrique para la absoluta tras la lesión de Gayà. "Hemos tenido oportunidad de despedirnos de él y por supuesto que todos estamos orgullosos y encantadísimos de que jugadores de la Sub-21 puedan vivir la experiencia con ellos y estamos encantados de que el seleccionador absoluto les abra las puertas".



"Le hemos dicho que disfrute y que sea como se comporta con nosotros. Ya hemos convocado a Manu Sánchez, jugador del Atlético de Madrid, que se incorporará esta misma noche si todo va bien y se cumplen los horarios previstos", finalizó De la Fuente.

