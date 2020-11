Fútbol.-La Sub-21 funciona a las mil maravillas

España vence a las Islas Feroe en Marbella gracias a los goles de Pedrosa y Roberto López



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La selección española Sub-21 derrotó a las Islas Feroe (2-0) en el penúltimo partido de la fase de clasificación para el Europeo de la categoría, donde ya está clasificada, tras un partido disputado en Marbella que demostró la superioridad y dominio de 'la Rojita', resuelto con los goles de Adrià Pedrosa y Roberto López en la segunda mitad.



España, que no ha perdido en toda la fase, acabará como líder indiscutible del grupo 6 y acudirá a la cita del próximo verano para defender su corona con méritos acreditados pese a la escasa enjundia de sus rivales en el camino a la 'Euro'. El de este jueves aguantó con vida hasta los 20 minutos finales y fue un buen 'sparring' en el penúltimo test del extraño 2020.



España dominió de principio a fin, con gran continuidad y con jugadores que son auténticas joyas del futuro nacional. El mejor en Marbella fue Bryan Gil, que hizo lo que quiso por el costado izquierdo. El jugador del Sevilla, cedido en el Eibar, se hartó de driblar a sus oponentes y de generar ocasiones para sus compañeros.



Una de ellas la aprovechó Brahim para disparar sin piedad y su lanzamiento se marchó por poco. Acto seguido lo intentó el propio Bryan y minutos antes fue el turno de Fran Beltrán con una falta muy centrada. España merecía el gol pero no llegaba ante el orden feroés y la precipitación del último pase. Los de Luis de la Fuente jugaron minutos de mucho nivel.



De esto tuvo la responsabilidad Pedri, que se movió como quiso por detrás de la línea de delanteros, y de hecho fue el asistente del 1-0 tras una jugada sobresaliente de Bryan Gil. El jugador del Barça dejó de cara el balón a un Adrià Pedrosa que no tuvo miramientos y fusiló el cuero. El tanto no conformó a España, que fue a por más.



Los mejores minutos también coincidieron con la presencia de Óscar Rodríguez sobre el campo, seguramente uno de los pocos que tiene el sitio asegurado en la próxima Eurocopa Sub-21. Puado fue el gran beneficiado de sus pases y el delantero del Espanyol desperdició hasta tres claras ocasiones para ampliar la renta de los nacionales.



El ariete barcelonés tuvo un mano a mano a ocho minutos para el final tras un pase excelente del debutante Roberto López, quien cinco después se encargó de poner la guinda con el 2-0 en una buena definición. España seguirá ultimando su camino a la Euro el próximo martes ante Israel en el último partido -e intrascendente para la tabla- de la fase de clasificación. FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ESPAÑA, 2 - ISLAS FEROE, 0 (0-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



ESPAÑA: Álvaro Fernández (Peña, min.46); Pozo, Hernando, Cuenca, Pedrosa; Zubimendi, Peinado (Manu García, min.60), Pedri (Óscar Rodríguez, min.74); Brahim (Puado, min.46), Bryan Gil y Dani Gómez (Roberto López, min.46).



ISLAS FEROE: Hentze; Olsen, Johansen Chukwudi, Eidmunson, Petersen; Andreasen, Radosavljevic (Sorensen, min.91), Johansen, Giessing (Djurhuus, min.91); Knudsen y Johannensen (Nielsen, min.63).



--GOLES:



1 - 0, min.67, Pedrosa.



2 - 0, min.87, Roberto López.



--ÁRBITRO: Admir Sehovic (BHE). Amonestó con tarjeta amarilla a Pedrosa (min.22) en España.



--ESTADIO: Municipal Antonio Lorenzo Cuevas.

