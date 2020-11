Francia detecta una reducción de contagios pero mantiene el confinamiento

EFE/EPA/LUDOVIC MARIN

París, 12 nov (EFE).- El número de contagios de coronavirus en Francia bajó en la última semana, pero el Gobierno mantendrá actual confinamiento durante al menos otras dos semanas para confirmar la tendencia, anunció este jueves el primer ministro, Jean Castex.

El nivel de nuevos contagios bajó un 16 % durante la última semana, señaló Castex en una conferencia de prensa, en la que recalcó que "nuestra estrategia de confinamiento parece producir los primeros efectos esperados".

A pesar de ello, sería "irresponsable levantar o aligerar" el actual confinamiento impuesto hace dos semanas, ya que el país sufre "una segunda oleada extremadamente fuerte", recalcó el jefe del Gobierno francés.

Francia ha superado ya el récord de hospitalizaciones de abril por la pandemia, con más de 32.000. Además, los enfermos de covid-19 suponen ya el 95 % de las capacidades normales de las unidades de cuidados intensivos, aunque esa capacidad ya se ha reforzado en las últimas semanas.

En los últimos días ha habido de media una hospitalización por covid-19 cada 30 segundos y un ingreso en cuidados intensivos cada tres minutos en Francia, destacó Castex para recalcar la gravedad de la situación.

Además, el 40 % de los pacientes con coronavirus ingresados en ucis tiene menos de 65 años.

El primer ministro insistió en que hay que ser "prudentes" ante la pequeña mejoría en los nuevos contagios y advirtió de que una eventual suavización del confinamiento al cabo de las próximas dos semanas sería "estrictamente limitada" a la reapertura de los comercios, pero no de bares y restaurantes.

El objetivo del Gobierno es controlar ahora la pandemia para intentar que el comercio y los viajes puedan reanudarse de cara a la Navidad, aunque con mucha prudencia: "No es razonable organizar grandes festejos" en ese período, advirtió Castex.

El Gobierno francés calcula que la economía perderá un 12 % de su actividad en noviembre y, aunque la cifra es alta, sería tres veces menos que durante el confinamiento más estricto de abril pasado, añadió.

Castex avanzó que continuarán todas las ayudas económicas a los sectores económicos afectados: subsidio de desempleo para los trabajadores y subvenciones a las empresas que deben cerrar, así como a los trabajadores autónomos.

Avanzó que el Gobierno seguirá muy estrechamente la evolución de los parámetros de la pandemia durante la próxima semana y, si la tendencia positiva se confirma, "creemos que el pico de la segunda ola habrá pasado", aunque advirtió de que si no bajan las cifras de pacientes en cuidados intensivos "tendríamos que tomar nuevas medidas".

Este mantenimiento del confinamiento, previsto inicialmente para un mes hasta el 1 de diciembre, irá acompañado de un nuevo esfuerzo en la realización de test, indicó en la misma conferencia de prensa el ministro de Sanidad, Olivier Véran.

Francia ha registrado hasta ahora 1,865 millones de casos confirmados de coronavirus, con un total de 42.535 fallecimientos, según las últimas cifras disponibles, divulgadas ayer miércoles.