Etiopía.- Abiy acusa a las fuerzas de Tigray de haber ejecutado a soldados "atados de pies y manos"

El primer ministro anuncia la liberación de la parte occidental de la región



MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ha anunciado este jueves la liberación de la parte occidental de la región de Tigray por las fuerzas gubernamentales y ha denunciado el hallazgo de soldados ejecutados "atados de pies y manos" por parte de las fuerzas del Frente Popular de Liberación de Tigray (TPLF).



"Cuando el Ejército liberó Shiraro, en el oeste de Tigray, descubrió los cadáveres de soldados que habían sido asesinados por las fuerzas (del TPLF) con las manos y los pies atados", ha señalado en un mensaje publicado en su Twitter y recogido por los medios oficiales. "Este acto brutal es desgarrador", ha subrayado.



La "junta", como se refiere el primer ministro a las autoridades de Tigray, encabezadas por el TPLF, "busca desmantelar Etiopía pero desconoce que la nación es más fuerte que un diamante". En su opinión, lo que el TPLF busca es "provocar la ira" del Ejército y los ciudadanos.



Sin embargo, ha vaticinado que "este será el fin de la junta", al tiempo que ha subrayado que las fuerzas gubernamentales deben "darse prisa en rescatar a los supervivientes para poder exponer las atrocidades cometidas por la junta ante el mundo".



Por último, ha informado en que el Ejército ya está brindando asistencia y atendiendo las necesidades de la población en la zona liberada en el oeste de Tigray.



En otro orden de cosas, la Cámara de Representantes del Pueblo ha aprobado por unanimidad este jueves una resolución presentada por el fiscal general para retirar la inmunidad a 39 personas.



Entre ellas figuran Debretsion Gebremichael, líder del TPLF y presidente de Tigray, así como otros dirigentes del partido. Según la cadena de televisión etíope Fana, se les acusa de rebelión contra el Gobierno, atacar a las fuerzas de defensa nacional y otros delitos.



LA OFENSIVA



Abiy anunció el pasado 5 de noviembre el inicio de una operación militar en Tigray en respuesta al ataque perpetrado por el TPLF contra una importante base del Ejército etíope. Desde entonces, se han producido bombardeos aéreos contra posiciones del grupo en el marco de la ofensiva, durante la que han muerto al menos 550 combatientes leales al TPLF.



El primer ministro afirmó recientemente que la campaña militar avanza según lo previsto y estará completada en breve y ha descartado cualquier negociación con el TPLF antes de cumplir con el objetivo fijado de desarmar a la "junta criminal" que gobierna Tigray e instaurar una "administración legítima" en la región.



La escalada ha sido la culminación de un pulso que comenzó con la llegada al poder de Abiy en abril de 2018, como primer oromo jefe de Gobierno. El TPLF fue el partido fuerte dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), una alianza sustentada en las etnias, hasta la llegada de Abiy.



Apartado del poder, el TPLF ha visto en las reformas acometidas por Abiy, en particular las relativas a abusos de Derechos Humanos y de reconciliación con grupos armados entre otros, como una 'caza de brujas' contra sus dirigentes, los cuales se vieron en muchos casos apartados de los cargos que ocupaban.



La ruptura definitiva la marcó la creación del Partido de la Prosperidad a finales de 2019 por parte de Abiy para dejar atrás al EPRDF. Todos los partidos que integraban la alianza gobernante, y algunos más en su órbita, se sumaron a la nueva formación, con la excepción del TPLF, lo que también dejó al partido al margen de la toma de decisiones en el Gobierno federal.



Así las cosas, el TPLF siguió adelante con el plan de celebrar elecciones en Tigray en septiembre pese a que la comisión electoral había decidido el aplazamiento de las generales al próximo año por la pandemia y a las presiones del Gobierno para que no siguiera adelante con sus planes. Posteriormente, anunció que no reconocía al Gobierno central.



ENCUENTRO DE HAMDOK CON UNA DELEGACIÓN DE ERITREA



Por otra parte, el primer ministro de Sudán, Abdalá Hamdok, abordó este miércoles en Jartum el conflicto en Tigray y su potencial impacto en la región con el ministro de Exteriores de Eritrea, Osman Salé, y el asesor presidencial, Yemane Gebreab.



Según la agencia oficial sudanesa, SUNA, Hamdok destacó la importancia de la seguridad regional, el trabajo para detener el conflicto lo antes posible y la vuelta a una negociación pacífica para impedir guerras. Además, el encuentro sirvió para discutir asuntos de interés común entre los dos países y vías para reforzar la seguridad regional a la luz de los últimos acontecimientos en Etiopía.

