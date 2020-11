Estados Unidos.- La fundación de Vox cree que la agenda de Trump "ha llegado para quedarse" y la "batalla cultural" da votos

11/11/2020 El líder de Vox, Santiago Abascal, a su llegada al pleno de Debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en el Congreso de los Diputados de 2020. El Gobierno de coalición afronta desde hoy el primer examen parlamentario de su proyecto de PGE 2021, y lo hace con la tranquilidad de una mayoría más amplia que la de la investidura del presidente del Gobierno. Eso sí, esta vez solo se trata de tramitar las cuentas y mantener abierta la vía de la negociación, y la fase definitiva, donde habrá que aprobarlos, será a finales de mes. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



La Fundación Disenso, nacida en el seno de Vox, cree que el resultado de las elecciones de Estados Unidos celebradas la pasada semana demuestra que la agenda del presidente Donald Trump "ha llegado para quedarse" y su "batalla cultural" durante los últimos cuatro años en la Casa Blanca se ha traducido en un aumento de votos.



"Trump, con una agenda cultural firme contra la corrección política, ha conseguido ampliar su base electoral en diez millones de votos más que en 2016 y convertirse así en el candidato republicano con más apoyo popular en la historia de EEUU", destaca la fundación.



En un estudio sobre las elecciones norteamericanas, Disenso no alude a la victoria del demócrata Joe Biden en votos electorales, sino que sostiene que el resultado demuestra "el gran fracaso del proyecto cultural" del Partido Demócrata, el "fiasco" de los medios de comunicación "a la hora de controlar la opinión pública" y la "gran fractura entre las élites y el pueblo".



Para sostener esta postura se basa en el aumento en casi de diez millones de votos a la candidatura de Trump, que asegura que también ha subido en todos los segmentos de población "supuestamente marginados" por él durante su mandato, los hispanos, los afroamericanos, el colectivo LGTBI o las mujeres.



Disenso cree que estos datos demuestran que las empresas encuestadoras, los editorialistas y los opinadores "han confundido sus deseos con la realidad" y la confianza de los votantes de Trump no ha mermado pese a su "demonización" y "caricaturización" de sus seguidores.



Con ello, subraya que Donald Trump "no ha sido un 'accidente' como la izquierda ha tratado de presentar", sino que su agenda política y cultural "va a estar plenamente vigente en la política de Estados Unidos, limitando la acción de los demócratas".



A su juicio, el resultado de las elecciones demuestra que la denominada batalla cultural funciona y se traduce en votos, ya que Trump ha conseguido ampliar sus apoyos respecto a 2016 "sin abandonar ni uno de los principios que le auparon a la Casa Blanca".



Disenso nació precisamente con ese objetivo de dar la batalla cultural, un 'think thank' de análisis y debate de asuntos de actualidad desde el que hacer frente "al consenso progre". La fundación está dirigida por Jorge Martín Frías y su patronato está presidido por el líder de Vox, Santiago Abascal.