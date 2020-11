Emiratos Árabes Unidos recibe primera calificación de Fitch

(Bloomberg) -- Fitch Ratings ha asignado a Emiratos Árabes Unidos el cuarto grado de inversión más alto conforme el país del Golfo se prepara para emitir un bono federal por primera vez.

La empresa asignó una calificación al soberano de AA- con perspectiva estable. Citó niveles moderados de deuda pública consolidada, una sólida posición de activos externos y la probabilidad de apoyo de la capital del país, Abu Dabi, si fuera necesario. Moody’s Investors Service tiene una calificación para EAU de Aa2, su tercer grado de inversión más alto.

“Los balances fiscales y externos de los Emiratos Árabes Unidos se benefician de los grandes activos externos netos soberanos de Abu Dabi”, dijo la agencia el miércoles. “Sin embargo, aunque Abu Dabi está comprometido con la estabilidad y salud financiera de los Emiratos Árabes Unidos, en 2009-10 mostró que el apoyo es selectivo”.

Abu Dabi tiene una calificación un escalón más alto que Emiratos Árabes Unidos en Fitch, que ahora prevé que el déficit presupuestario de la federación se amplíe al 3,8% del producto interno bruto en 2020 frente a un superávit del 3,8% en 2019.

“Todo este ejercicio está impulsado mucho menos por alguna necesidad financiera urgente y la necesidad de financiar un déficit”, apuntó Jan Friederich, director sénior de calificaciones soberanas de Fitch en Hong Kong, en una entrevista en Bloomberg TV el jueves. “En cambio, se trata mucho más de desarrollar una curva de rendimiento que permita a las entidades relacionadas con el Gobierno y al sector privado recurrir fácilmente a los mercados nacionales”.

Emiratos Árabes Unidos nunca ha emitido un bono federal, ya que las ventas a menudo ocurren a nivel de emirato. Friederich, de Fitch, dijo que no tenía una indicación de cuándo podría acudir el país al mercado.

Tanto Dubái como Abu Dabi han emitido bonos este año ya que los países de la región lidian con déficits presupuestarios en medio de un colapso de los precios del petróleo. La vecina Arabia Saudita recaudó más de US$21.000 millones, mientras que Catar optó por una emisión de US$10.000 millones, según datos de Bloomberg.

“De hecho, EAU en su conjunto están bastante apalancados en varios aspectos, en el sentido de que algunos emiratos han acumulado bastante deuda”, dijo Friederich. Se pronostica que la deuda en los Emiratos Árabes Unidos aumentará en los próximos dos años, principalmente en Abu Dabi y, en menor medida, en Dubái, en parte debido a la preferencia de la capital por la deuda sobre la reducción de activos.

Nota Original:UAE Gets First Rating From Fitch Ahead of Federal Bond Sale

