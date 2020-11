El Parlamento de Etiopía retira la inmunidad al presidente de Tigray

EFE/EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN /Archivo

Adís Abeba, 12 nov (EFE).- El Parlamento de Etiopía retiró hoy la inmunidad a 39 diputados del Frente de Liberación de Tigray (TPLF), entre ellos el presidente de ese partido y de esa región norteña, Debretsion Gebremichael, contra la que el Gobierno etíope lanzó una ofensiva militar el pasado 4 de noviembre.

Debretsion y sus correligionarios pueden ser ahora procesados en virtud de una resolución del fiscal general que aprobó hoy la Cámara de Representantes Populares (Cámara Baja).

El presidente del frente de Tigray y los demás parlamentarios están acusados de rebelión contra el Gobierno, atentado contra las Fuerzas Armadas y otros delitos, informó el canal de televisión Fana Broadcasting Corporate (FBC), afín al Ejecutivo etíope.

El decisión se tomó después de que el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, iniciara este 4 de noviembre una campaña militar tras acusar al TPLF, grupo que monopolizó el poder en Etiopía durante casi tres décadas, de cruzar "una línea roja" al atacar una base militar etíope en la región para robar armas, causando "muertes".

Desde entonces, los combates se han intensificado en Tigray, donde el Gobierno etíope ha cortado las comunicaciones y es muy difícil confirmar de manera independiente las alegaciones del Ejecutivo de Adís Abeba y las autoridades tigriñas.

AMENAZA DE GUERRA CIVIL

El Ejército de Etiopía aseguró el pasado martes que más de 550 soldados rebeldes han muerto desde que el Gobierno central lanzó la ofensiva militar contra el TPLF, en el poder en esa región del norte del país y fronteriza con Sudán y Eritrea, si bien no se pronunció sobre posibles víctimas en sus filas o entre la población civil.

El conflicto amenaza con arrojar a Etiopía a una guerra civil y también pone en riesgo la estabilidad del Cuerno de África si se involucran en la contienda países de la zona.

A ese respecto, Debretsion Gebremicheal acusó este martes a la vecina Eritrea, aliada del Gobierno etíope, de intervenir en el conflicto, si bien Adís Abeba ha negado ese extremo.

NOBEL DE LA PAZ SE NIEGA A VIA DEL DIÁLOGO

De momento, Abiy, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2019, se niega a seguir la vía del diálogo para resolver la crisis de Tigray, donde la situación humanitaria empieza a causar preocupación.

Más de 7.000 personas han huido de la región a Sudán esta semana, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) expresó hoy su "profunda" inquietud ante la posibilidad de que "una escalada militar en el norte de Etiopía pueda desencadenar una emergencia humanitaria más amplia en la que las personas se vean desplazadas de sus hogares y no puedan satisfacer sus necesidades básicas".

El contencioso entre Tigray y el Gobierno federal viene complicándose desde hace meses, con el retraso indefinido de las elecciones generales que se debían celebrar el pasado agosto como punto de inflexión.

Tras la demora de las elecciones por la covid-19, el TPLF celebró el pasado septiembre sus propios comicios parlamentarios, que el Gobierno central tachó de ilegales, de ahí que proclame ahora la necesidad de restablecer en Tigray el "orden constitucional".

Además, desde el 5 de octubre, fecha en la que teóricamente vencía el mandato de Abiy, el gobierno de Tigray no reconoce autoridad alguna del Ejecutivo federal. EFE

