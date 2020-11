El avance de la vacuna de Pfizer-BioNTech es la "mejor noticia científica" de 2020

EntrevistaEl avance de la vacuna de Pfizer-BioNTech es la "mejor noticia científica" de 2020 Por Nina LARSONGinebra, 12 Nov 2020 (AFP) - Los datos preliminares sobre la eficacia de una vacuna contra el covid-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech constituyen "la mejor noticia científica del año", afirmó a la AFP el director general de la federación internacional de empresas farmacéuticas."Una vacuna que tiene un 90% de eficacia y que es bastante segura es un avance histórico", destacó Thomas Cueni, director de la International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA), en una entrevista el miércoles.Una ola de esperanza recorrió el mundo el lunes cuando el gigante estadounidense y su socio alemán anunciaron que la vacuna que están desarrollando es eficaz en un 90%, según datos preliminares, si bien todavía está siendo probada en voluntarios humanos en el marco de la etapa final del proyecto, llamada fase 3.Las bolsas se dispararon ante la esperanza de que pueda controlarse definitivamente la pandemia de covid-19, que se ha cobrado la vida de casi 1,3 millones de personas e infectado decenas de millones, además de provocar una catástrofe económica mundial. - Datos completos - "Todavía tenemos que ver los datos completos sobre la eficacia y la seguridad, pero creo que hay razones para ser optimistas", dijo Cueni.En este sentido, recalcó que cualquier efecto adverso, aunque solo se produzca en un voluntario, sale publicado en prensa, y que si hubiera habido algún problema de importancia con la vacuna Pfizer-BioNTech, se habría sabido."Creo que podemos ser realmente optimistas sobre el hecho de que estas vacunas sean seguras", declaró.Cueni se mostró complacido porque "haya razones para pensar que esa no será la única" vacuna."Veremos más buenos resultados", apuntó.Aunque quedan por responder numerosas preguntas, como por cuánto tiempo es efectiva la vacuna o de qué protege exactamente, la noticia provocó "auténtico optimismo", según la federación.Actualmente hay más de unas cuarenta vacunas en diversas fases de desarrollo basadas en diferentes técnicas, un puñado de las cuales están ya en la fase final, cuando se prueban con humanos. Rusia ya empezó a utilizar la vacuna que desarrolló hace varias semanas. - Incógnitas - Según Cueni, los datos sobre la eficacia y la seguridad de otras cuatro vacunas desarrolladas por Moderna, AstraZeneca, Novavax y Johnson & Johnson, deberían publicarse dentro de poco."Todo debería [publicarse] o hacia fin de año o en enero o febrero del año que viene", explicó.Además, Cueni subrayó un punto importante: ¿protegerán las vacunas únicamente a la persona inmunizada o impedirán que las personas vacunadas transmitan la enfermedad?Se trata de una cuestión que, de momento, carece de respuesta pero que determinará la rapidez con la que el mundo podrá alcanzar la famosa inmunidad colectiva. Otro reto es la producción de miles de millones de dosis, pero Cueni indicó que los grandes grupos adaptaron sus capacidades de producción y que cada uno será capaz de producir 1.000 millones de dosis el año próximo, en cuanto las vacunas estén aprobadas por las autoridades sanitarias.Por otro lado, en cuanto a la dificultad de vacunar a gran escala en un tiempo récord, Cueni expresó su preocupación sobre el escepticismo que despiertan las vacunas en numerosos países.El director de la IFPMA afirmó que los grupos farmacéuticos a los que representa son conscientes de este problema y que han hecho gala de una transparencia sin precedentes. Además, consideró que el hecho de que el sector esté a favor de que se realicen verificaciones independientes disuadirá eventuales sospechas de interferencias políticas en los procesos de aprobación, tanto en Estados Unidos como en cualquier otra parte.nl/vog/pz/jvb/mar

