Derechos de perforación en cuenca Pérmica de EE.UU. caen 70%

(Bloomberg) -- El precio de perforar un acre de tierra en la mayor cuenca de shale de Estados Unidos se ha desplomado en medio de la caída del petróleo, creando condiciones propicias para más fusiones y adquisiciones.

Los derechos de perforación en la Cuenca Pérmica del Oeste de Texas y Nuevo México promediaron alrededor de US$24.000 por acre en acuerdos recientes, un 67% menos que en 2018, según Rystad Energy, una empresa de investigación con sede en Oslo. En todo el shale estadounidense, el precio promedio se ha desplomado a alrededor de US$5.000 por acre, en comparación con US$17.000 hace dos años.

La caída de los precios de la superficie perforada es una señal de la crisis que enfrentan los exploradores de petróleo y gas de EE.UU., que están lidiando con una caída en la demanda de crudo después de más de una década de crecimiento de la producción impulsado por la deuda. Los productores grandes y financieramente estables están devorando a sus pares más pequeños en medio de una ola de adquisiciones, la mayor de las cuales fue la compra propuesta por ConocoPhillips de Concho Resources Inc. por US$9.700 millones.

“Los bajos precios de las acciones y la necesidad de apoyo de los inversores están motivando a muchos operadores a buscar nuevas opciones para fusionarse”, escribió la analista sénior de Rystad Alisa Lukash en un informe el jueves.

En toda la industria, los costos de perforación y terminación de pozos probablemente caerán hasta 5% el próximo año debido a la consolidación, una mayor estandarización y una caída en los costos de servicio, dijo Rystad. Incluso se asignará más capital a la superficie más prolífica de la cuenca Pérmica, dijo la firma.

Los derechos de perforación de Concho centrados en la Cuenca se valoraron en alrededor de US$1.471 por acre en la adquisición propuesta de ConocoPhillips anunciada el mes pasado, según Bloomberg Intelligence. Eso se compara con US$75.504 por acre por la compra de RSP Permian Inc. por parte de Concho en 2018.

