Coronavirus.- La ministra de Salud de Perú presenta su dimisión tras la destitución de Vizcarra

La ministra de Salud de Perú, Pilar Mazzetti, ha presentado este miércoles su dimisión, tres días después de que el Congreso aprobara la moción de censura contra el ya expresidente Martín Vizcarra, alegando que se halla "ante una disyuntiva muy difícil", pues no se siente "libre de conflicto" tras terminar "abruptamente y en circunstancias muy complejas" la anterior gestión presidencial.



"Me encuentro ante una disyuntiva muy difícil, quizá la más difícil de mi vida. Al servicio del Ministerio de Salud, siempre he podido actuar con plena libertad, asumiendo errores y aciertos", ha comenzado Mazzetti en su carta de renuncia.



"Al mismo tiempo, la gestión presidencial anterior termina abruptamente y en circunstancias muy complejas que me generan conflicto y preocupación por la gobernabilidad del país; un ministro debe estar libre de conflicto", ha explicado.



La decisión de Mazzeti se produce poco después de la toma de posesión del nuevo presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, quien señaló que todavía no había tomado una decisión con respecto a los nuevos titulares de las distintas carteras del nuevo Gobierno.



Mazzetti ha sido la segunda ministra de Salud desde que se decretó el inicio de la pandemia en Perú, después de Víctor Zamora, quien fue relevado del cargo por Vizcarra, después de una gestión de la pandemia muy cuestionada tanto por los profesionales de la salud como por parte del Congreso.



Perú se encuentra inmerso en una crisis política y social después de la destitución de Vizcarra. El que fuera presidente del Congreso, Manuel Merino, ha asumido la Presidencia, lo que ha provocado importantes protestas desde el pasado lunes por todo el país, que se enfrenta también a una de las mayores incidencias de la pandemia en América Latina.



En paralelo, el Ministerio de Salud ha publicado este miércoles sus últimas cifras, con 35.301 fallecidos y 928.006 casos acumulados, de los cuales 853.208 corresponden a personas que han logrado superar la enfermedad.