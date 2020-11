Coronavirus.- El presidente argentino, Alberto Fernández, aislado tras contacto con un positivo en el viaje a Bolivia

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, permanece aislado desde este miércoles después de que se conociera que el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, con el que mantuvo un estrecho contacto en el viaje en el que acompañó a Evo Morales de regreso a Bolivia, es positivo por coronavirus.



Según fuentes oficiales recogidas por 'La Nación', Fernández ya se habría hecho una primera prueba de COVID-19 cuyo resultado sería negativo, aunque de todas maneras permanecerá confinado, siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias.



Durante el fin de semana, el mandatario viajó a Bolivia junto a una comitiva de funcionarios para la investidura del nuevo presidente, Luis Arce, y para, posteriormente, acompañar a Evo Morales a cruzar la frontera desde Argentina, donde permanecía exiliado desde que se viera obligado a abandonar Bolivia después del presunto fraude electoral de 2019.



El viaje no estuvo exento de polémica, ya que una foto publicada en redes sociales mostró a más de 15 personas, entre ellas Fernández y Morales, cenando sin distancia social y sin usar mascarilla. Uno de los asistentes fue el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, que se ha contagiado de la enfermedad.



Además, reseña la prensa argentina, después de acompañar a Morales hasta suelo boliviano, ambos líderes compartieron una emotiva despedida con abrazos. No obstante, desde fuentes de la Administración señalan que Beliz "se contagió en Buenos Aires" y que "no tiene nada que ver la cena".



Por tanto, toda la comitiva que acompañaba a Fernández está aislada y se están realizando las pruebas pertinentes de coronavirus. También se han realizado la prueba PCR diversos ministros del Gobierno, como el de Exteriores, Felipe Solá, y el del Interior, Eduardo De Pedro.



Por su parte, el Ministerio de Salud del país ha confirmado este miércoles 10.880 nuevos positivos y 348 nuevos decesos a causa de la COVID-19, cifras que se suman al balance total desde que estallara la crisis sanitaria y dejan 1.273.356 casos acumulados y 34.531 muertes.



Hasta el momento en Argentina 1.081.897 pacientes han logrado recuperarse de la enfermedad mientras que 149.296 casos siguen activos.



Respecto a la ocupación de las camas de cuidados intensivos, ésta se sitúa en el 58,3 por ciento a nivel nacional y en el 60,6 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con un total de 4.418 camas ocupadas.

