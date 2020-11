Coronavirus.- Brasil promete extender las ayudas económicas por el coronavirus si hay una segunda ola de contagios

27/10/2020 Un grupo de personas camina en una de las zonas comerciales de Sao Paulo. POLITICA SUDAMÉRICA BRASIL INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA CRISTINA FAGA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, ha asegurado este jueves que el Gobierno extenderá las ayudas económicas aprobadas en el marco de la pandemia de coronavirus si hay una segunda ola de contagios.



Según ha explicado durante un evento, la extensión es "una certeza", aunque ha reconocido que una ampliación de este período no es el "plan A" del Ejecutivo, liderado por Jair Bolsonaro.



"Tendremos que reaccionar, pero no es el plan A. No es lo que estamos pensando ahora", ha manifestado el titular de la cartera de Economía, según ha informado el portal G1.



Guedes ha defendido que "la pandemia está disminuyendo, las ayudas están disminuyendo y la economía está regresando". "Esta es nuestra realidad, nuestro plan A", ha reiterado.



Las ayudas de emergencia en el marco de la pandemia de COVID-19 se aprobaron por el Congreso brasileño para mitigar la pérdida de la capacidad económica de los trabajadores informales afectados por la crisis sanitaria.



El Gobierno comenzó a realizar los pagos en mayo e inicialmente iban a estar vigentes hasta julio, pero se prorrogaron, primero, hasta septiembre y, después, hasta diciembre. El montante, no obstante, disminuyó de los 600 reales brasileños (cerca de 94 euros) hasta los 300 (casi 47).



Guedes ha trasladado que el Ejecutivo brasileño habrá gastado más de 600.000 millones de reales (casi 94.000 millones de euros), lo que equivale al 10 por ciento del PIB, a finales de 2020 en estas ayudas.



Brasil es el tercer país del mundo más afectado por la pandemia en cuanto a casos y el segundo en cuanto a víctimas mortales. Hasta el momento, ha confirmado más de 5,7 millones de personas contagiadas, incluidas más de 163.000 fallecidos debido a la enfermedad.