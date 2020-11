Coronavirus.- Alemania suma más de 21.800 casos nuevos de coronavirus y 215 muertos

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 21.866 casos nuevos y 215 muertos, frente a los 18.487 contagios y los 261 fallecidos de la jornada anterior, según el balance publicado este jueves por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del seguimiento de enfermedades infecciosas.



Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 727.553 personas contagiadas y 11.982 víctimas mortales. En cuanto a las recuperaciones, 467.800 personas han conseguido superar la COVID-19, la enfermedad respiratoria generada por el coronavirus, incluidas 13.000 que han recibido el alta en las últimas 24 horas.



Por estados, el más afectado es Renania del Norte-Westfalia, que registra 185.138 casos y 2.517 muertos, seguido por Baviera, con 144.705 contagios y 3.050 fallecidos, y por Baden Würtenberg, con 107.649 positivos y 2.189 decesos. Berlín acumula 43.146 personas contagiadas y 321 víctimas mortales.



En este contexto, el ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, se ha mostrado optimista este miércoles respecto al funcionamiento de las restricciones adoptadas para mitigar la expansión de la pandemia y ha señalado que las tasas de infección están disminuyendo, aunque no se ha pronunciado sobre la posibilidad de rebajarlas.



Así, ha destacado en una entrevista en televisión recogida por la agencia de noticias alemana DPA que el incremento de los contagios diarios "es un poco menos fuerte", lo que ha considerado como algo "alentador por ahora", pero "no suficiente".



Por su parte, la portavoz del Gobierno alemán, Ulrike Demmer, ha considerado que la segunda ola de contagios aún no ha alcanzado su pico máximo. "Estamos viendo una tendencia positiva", ha admitido, al tiempo que ha pedido paciencia.



Desde el 2 de noviembre, los bares, restaurantes e instalaciones culturales se han clausurado en Alemania para frenar la expansión de la COVID-19, entre otras limitaciones a las reuniones sociales, en medio de una preocupación creciente sobre un posible desbordamiento del sistema sanitario del país





