COI quiere contar con espectadores en los Juegos de Tokio

Los Juegos de Tokio califican de "alivio" la posible vacuna contra covid-19 =(Video)= Tokio, 10 Nov 2020 (AFP) - La organización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aplazados a 2021 por la pandemia, señaló este martes que el éxito de una vacuna contra el coronavirus sería "un alivio", pero que continuará preparando el acontecimiento como si no hubiera vacuna."Un sentimiento positivo y un alivio", declaró Hidemasa Nakamura, alto responsable de Tokio-2020, en una reunión con la prensa.Pero añadió, "lo que hacemos en este momento es no pensar en una vacuna, porque todavía no la tenemos, nos concentramos en los test, la distancia social y también en la cooperación entre los atletas y las otras partes que participen".Los responsables olímpicos ya habían dejado claro en varias ocasiones que una vacuna no era una condición fundamental para la organización de los Juegos, cuya inauguración está prevista el 23 de julio de 2021.Pero también habían comentado que una vacuna disponible facilitaría su trabajo.El lunes el gigante farmacéutico estadounidense Pzizer y su socio alemán BioNTech anunciaron que su vacuna tenía una eficacia del 90% contra el covid-19 después de los resultados preliminares de un amplio estudio clínico.Las dos empresas creen poder producir hasta 50 millones de dosis de esta vacuna de aquí al final de año y 1.300 millones en 2021, pero la demanda será mucho mayor que la oferta.Tokio organizó el domingo su primer evento deportivo internacional desde el comienzo de la crisis sanitaria, un torneo amistoso de gimnasia.La competición incluyó a una treintena de deportistas japoneses, estadounidenses, chinos y rusos, solo ante 2.000 espectadores. Nakamura señaló que era una muestra de la posibilidad de mantener los Juegos a pesar de la pandemia."Un mensaje enorme", dijo sobre la celebración de la competición. kh-sah/ras/pm

