Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

Se espera que las solicitudes iniciales de beneficio por seguro de desempleo muestren una pequeña mejora con respecto a las 751.000 totales de la semana pasada cuando se den a conocer los datos a las 8:30 a.m., hora del este. Los encargados de política monetaria están cada vez más preocupados de que el rebrote de la pandemia en EE.UU. esté poniendo en peligro la recuperación. Más tarde, el presidente de la Fed, Jerome Powell, habla en el foro anual del Banco Central Europeo, lo que mantendrá a los inversionistas atentos a la espera de algún cambio en su evaluación de riesgos. Datos del Reino Unido muestran que la economía se expandió menos de lo previsto en el tercer trimestre.

Continúa el alza aparentemente incesante de casos de covid en EE.UU.; ayer se reportaron más de 135.000 nuevos contagios y 1.393 muertes, lo que eleva el promedio de siete días por sobre los 1.000 fallecimientos por primera vez desde el 20 de agosto. Moderna Inc. podría informar los resultados del ensayo de su vacuna experimental dentro de algunos días, y los expertos esperan resultados positivos similares a los reportados por Pfizer Inc. Se conocieron buenas noticias en Europa, ya que los casos parecieran estar estancándose en los países más afectados a medida que comienzan a surtir efecto las nuevas medidas de confinamiento.

El presidente electo de EE.UU., Joe Biden, está formando su equipo de transición con académicos de política y exfuncionarios de la Administración Obama, un claro quiebre frente a la política del presidente Donald Trump de escoger a expertos de la industria. El equipo designado por Biden aún no tiene acceso cercano a funcionarios del Gobierno hasta que la encargada de la Administración de Servicios Generales emita un fallo que anuncie que Biden es el presidente entrante. Hasta ahora ha declinado hacerlo, ya que Trump continúa impugnando los resultados electorales. Las acciones legales del presidente aún no han logrado producir nada que parezca siquiera acercarse a un cambio en el resultado.

Las preocupaciones en torno a la gran y rápida alza de las acciones y los decepcionantes resultados corporativos implican que el repunte global está perdiendo fuerza. El índice MSCI Asia-Pacific subió 0,1%, mientras que el índice Topix de Japón cerró un 0,2% a la baja. En Europa, el índice Stoxx 6000 había caído 0,2% a las 5:50 a.m., y la banca era el sector industrial de peor desempeño. Los futuros del S&P 500 apuntan a escasa variación en la apertura, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,946% y el oro avanzaba.

Además de los datos de las solicitudes, se publican a las 8:30 a.m las cifras de la inflación de octubre en EE.UU. Los datos de los inventarios de petróleo crudo se conocen a las 11:00 p.m. El estado de cuenta mensual de octubre se entrega a las 2:00 p.m. El presidente de la Fed, Jerome Powell; la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde; y el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, hablan más tarde. Walt Disney Co., Cisco Systems Inc. y Applied Materials Inc. se encuentran entre las compañías que informan sus resultados.

