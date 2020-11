Ciencia.-Los colores originales vuelven a relucir en el templo egipcio de Esna

12/11/2020 Los colores originales vuelven a relucir en el templo egipcio de Esna. Más de 200 años después del redescubrimiento del templo egipcio de Esna, un equipo de investigación ha descubierto los colores originales de inscripciones que tienen alrededor de 2.000 años. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DE TUBINGA



Más de 200 años después del redescubrimiento del templo egipcio de Esna, un equipo de investigación ha descubierto los colores originales de inscripciones que tienen alrededor de 2.000 años.



Liberados de gruesas capas de hollín y suciedad, los relieves y las inscripciones ahora se pueden admirar nuevamente en colores brillantes.



El proyecto, dirigido por el profesor egiptólogo Christian Leitz, de la Universidad de Tubinga, también descubrió nuevas inscripciones que revelan por primera vez los nombres de las constelaciones del antiguo Egipto.



El templo de Esna está a 60 kilómetros al sur de Luxor. Solo queda el vestíbulo (llamado pronaos), pero está completo. Con 37 metros de largo, 20 metros de ancho y 15 metros de alto, la estructura de piedra arenisca se colocó frente al edificio del templo real bajo el emperador romano Claudio (41-54 d.C.) y probablemente lo eclipsó. El techo está sostenido por 24 columnas, los capiteles de las 18 columnas exentas están decorados con diferentes motivos vegetales. "En la arquitectura de los templos egipcios, esto es una excepción absoluta", dice en un comunicado el egiptólogo de Tubinga Daniel von Recklinghausen.



El trabajo en las elaboradas decoraciones probablemente llevó hasta 200 años. El templo de Esna es famoso por su techo astronómico y especialmente por las inscripciones jeroglíficas. Se consideran el corpus de texto jeroglífico coherente más reciente que se ha conservado en la actualidad y que describe las ideas religiosas de la época y los eventos de culto en el sitio.



Su ubicación en el medio del centro de la ciudad probablemente contribuyó al hecho de que el vestíbulo se conservó y no se usó como cantera para materiales de construcción como otros edificios antiguos durante la industrialización de Egipto. De hecho, el templo se había convertido en parte de la ciudad moderna. Se construyeron casas y chozas directamente contra algunos de sus muros, en otros lugares sobresalía de una montaña de escombros, como se puede ver en postales del siglo XIX y principios del XX. En la primera mitad del siglo XIX, la sala sirvió temporalmente como almacén de algodón.



Ya en la época de Napoleón, el pronaos atrajo la atención de los círculos de expertos, ya que se consideraba un ejemplo ideal de la arquitectura de templos del antiguo Egipto. La verdadera riqueza, las inscripciones, fue reconocida por el egiptólogo francés Serge Sauneron (1927-1976), quien siguió adelante con la excavación del templo y publicó las inscripciones completas. Pero sin los colores originales, Sauneron no podía reconocerlos bajo las capas de hollín y excrementos de aves.



Ahora se han eliminado las capas y el templo se ve en parte como lo hizo hace unos 2.000 años. Además, ahora ofrece nuevos enfoques para la investigación de la egiptología, dice Christian Leitz.



"Los jeroglíficos que Sauneron exploró a menudo estaban esculpidos de manera muy tosca, los detalles solo se aplicaban pintándolos en color. Esto significa que solo las versiones preliminares de las inscripciones tenían investigado. Sólo ahora tenemos una imagen de la versión final", añadió. En el área del techo astronómico, muchas inscripciones no se ejecutaron en relieve, solo se pintaron con tinta. "Anteriormente no se detectaban bajo el hollín y ahora se exponen pieza por pieza. Aquí hemos encontrado, por ejemplo, los nombres de las constelaciones del antiguo Egipto, que antes eran completamente desconocidos", dice Leitz.



Desde 2018, los dos investigadores de Tübinga han estado trabajando con las autoridades egipcias para descubrir, preservar y documentar las capas de pintura.



Los trabajos han sido financiados en parte por el Banco Santander.