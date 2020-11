Chile reabrirá el parque de Torres del Paine, cerrado desde marzo por la pandemia

Vista el milenario glaciar Grey, en el parque nacional Torres del Paine, en la región de Magallanes en el extremo sur de Chile. EFE/Joel Estay/Archivo

Santiago de Chile, 12 nov (EFE).- Chile reabrirá este 26 noviembre el emblemático parque nacional de Torres del Paine, una de las áreas más turísticas del país ubicada en la Patagonia que llevaba cerrada desde hace casi ocho meses por la pandemia, informaron las autoridades este jueves.

"Esta excelente noticia significa mucho en términos de dar una buena señal para el turismo", afirmó el alcalde del municipio en el que se ubica el parque, Roberto Cárdenas, quien agregó que la apertura será "gradual" y que "estará sujeta a las medidas indicadas por las autoridades sanitarias".

Conocido por sus espectaculares paisajes y ubicado en la región de Magallanes -más de 6.000 km al sur de la capital-, Torres del Paine llevaba cerrado desde el pasado 17 de marzo, un día antes de que las autoridades decretaran a nivel nacional estado de emergencia por catástrofe debido a la pandemia.

En el municipio donde se emplaza hay solamente un caso aislado de coronavirus activo, según informaron las autoridades, lo que permitirá abrir el parque "de forma segura".

En tanto, la cercana ciudad de Puerto Natales, otro punto de interés donde se hospedan la mayoría de los turistas que visitan Torres del Paine, no permitirá la entrada a ciudadanos no residentes por sus altos niveles de contagio.

La parte más austral de Chile en donde se ubica este parque nacional y otros puntos de interés como las pequeñas ciudades de Puerto Natales y Puerto Varas o el acceso a la Antártida, son zonas muy dependientes del turismo, especialmente durante el verano (de diciembre a febrero en el hemisferio sur).

Según indicó la intendente de la región, Jennifer Rojas, Torres del Paine comenzará recibiendo solo a los turistas nacionales que residan en municipios en fase 3 -del plan de 5 pasos de apertura gradual al desconfinamiento-, y "podría" recibir extranjeros en el próximo mes.

Chile, que cerró las fronteras el pasado 18 de marzo para evitar la propagación del coronavirus, es uno de los pocos países de la región que no admite el ingreso de extranjeros, un duro golpe para el sector turístico que ha registrado pérdidas multimillonarias y miles de despidos.

Hace una semana, las autoridades sanitarias informaron sobre la creación de un protocolo de apertura de fronteras, del que se conocerán más detalles en los próximos días, y que permitirá la entrada gradual de extranjeros.

Con más de 510.000 contagios desde marzo y 14.247 decesos por el nuevo coronavirus, Chile se encuentra con toque de queda nocturno y bajo estado de excepción por catástrofe hasta mediados de diciembre.