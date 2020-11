Casa Real.- Bildu reprocha al PNV que vayan a mendigar a Madrid mientras ellos "van a tumbar el régimen"

16/05/2019 El dirigente de Sortu, Arkaitz Rodríguez POLITICA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA GUIPÚZCOA



El PNV le contesta que con su voto a los PGE están apoyando a la Casa Real y a la Guardia Civil



VITORIA, 2 (EUROPA PRESS)



El líder de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha asegurado que mientras el PNV participa en la política española para "mendigar" y para "sostener el régimen en beneficio de unos pocos", la coalición soberanista "va a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio de las mayorías y de los pueblos".



Por su parte, la parlamentaria del PNV Itxaso Berrojalbiz ha reprochado a EH Bildu que ponga "zancadillas" a la aprobación de las cuentas vascas mientras "no tiene problema" en apoyar unos Presupuestos Generales del Estado que "aumentan" el dinero destinado a la Casa Real.



Este intercambio de reproches se ha producido en el transcurso del pleno que celebra este jueves la Cámara vasca, en el que Rodríguez y Berrojalbiz se han referido al anuncio efectuado este pasado miércoles por la coalición soberanista sobre su posible apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.



La Cámara debatía, en ese momento, una iniciativa acordada por Podemos-IU y por la propia EH Bildu, que planteaba la necesidad de acometer una "profunda" reforma fiscal y de aprobar unas cuentas vascas "expansivas".



El texto de ambas formaciones ha sido rechazado y, en el turno de intervención de Rodríguez, este ha reprochado al PNV que pese a los acuerdos a los que han llegado los 'jeltzales' a lo largo de los años con los sucesivos gobiernos del Estado, el Estatuto de Autonomía de Euskadi "permanece incumplido".



Además, ha asegurado que EH Bildu no tiene ninguna intención de "imitar" al PNV a la hora de intervenir en la política española. "No te equivoques; vosotros vais a Madrid a mendigar 'vacaciones fiscales'; y nosotros, a arrancar derechos sociales y laborales", ha advertido a Berrojalbiz.



Rodríguez ha acusado a los 'jeltzales' de haberse pasado "décadas" participando en la política española, a través del Congreso de los Diputados, "para sostener el régimen en beneficio de unos poquitos de los vuestros". Por el contrario, ha asegurado que EH Bildu "va a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio de las mayorías y de los pueblos".



Por su parte, Berrojalbiz ha reprochado a EH Bildu las "zancadillas" que ha puesto en los últimos años a la aprobación de los presupuestos vascos. La parlamentaria del PNV ha contrastado esta actitud con la que la coalición mantiene ante los PGE.



En respuesta a las críticas de Rodríguez a la posición del PNV en materia de defensa del autogobierno y de los derechos sociales y económicos de los ciudadanos, Berrojalbiz ha acusado al parlamentario de EH Bildu de no tener "vergüenza". La 'jeltzale' ha denunciado que Rodríguez realice este tipo de afirmaciones cuando EH Bildu ha anunciado el voto "favorable" a los presupuestos estatales "sin todavía ver los números" de los mismos.



"¿QUÉ HAY DETRÁS DE ESE VOTO?"



¿"Qué hay detrás de ese voto? ¿Qué habéis conseguido vosotros? Por lo que veo, no creo que lo que habéis conseguido sea en beneficio de toda la sociedad vasca, aunque espero que sí lo sea", ha manifestado Berrojalbiz.



La 'jeltzale' ha reclamado a EH Bildu que mantenga una cierta "honestidad intelectual", y ha cuestionado que la coalición argumente su rechazo a apoyar las cuentas vascas en los últimos años por el hecho de que tiene un "modelo distinto" al del Gobierno Vasco. La parlamentaria del PNV ha dado por hecho que EH Bildu tampoco estará "de acuerdo" con todo lo que se recoge en los PGE que está dispuesta a apoyar.



De esa forma, ha destacado que las cuentas del Estado incluyen un "aumento" de la partida destinada a la Casa Real, así como la asignación necesaria "para mantener a la Guardia Civil" en Euskadi y para financiar la Delegación del Gobierno en el País Vasco. "Ese es un modelo distinto que no tenéis problema en aceptar", ha manifestado.



En todo caso, ha dado la "bienvenida" a EH Bildu a este tipo de acuerdos, pese a que --según ha recordado-- la coalición acusaba al PNV de "venderse por un plato de lentejas" cuando este llegaba a acuerdos con los sucesivos gobiernos del Estado. "A vuestras descalificaciones respondemos con nuestro aplauso; aunque tarde, sois bienvenidos", ha afirmado.