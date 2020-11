Bulgaria establece horarios específicos de compra para los mayores de 65 años

EFE/EPA/VASSIL DONEV/Archivo

Sofía, 12 nov (EFE).- Los mayores de 65 años tendrán en Bulgaria a partir de este jueves una franja horaria específica -entre las 8.00 y las 10.00 horas- para hacer las compras en farmacias y tiendas de alimentación.

Esta medida se aplicará hasta finales de noviembre y se encuentra entre las nuevas restricciones adoptadas por el Gobierno para tratar de frenar la expansión de la covid-19 en el país balcánico, según informaron a Efe fuentes del Ministerio de Sanidad.

Durante esas dos horas no se permitirá a otras personas realizar las compras en esos establecimientos esenciales para proteger a la población de más edad.

Otra medida es el cierre a las 23.30 de bares y restaurantes y se prolonga el cierre del ocio nocturno al menos hasta finales de mes.

Las clases a distancia continuarán también para todos los alumnos mayores de once años.

Debido al aumento de los casos de covid los hospitales ya no realizarán operaciones que no sean urgentes.

En las últimas 24 horas se han registrado en Bulgaria 3.945 casos, lo que supone que el 36 % de las 10.800 pruebas PCR realizadas en ese plazo.

Los fallecidos en ese periodo de tiempo ascienden a 47 y los hospitalizados llegan a 4.478.