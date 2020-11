Brasil se pone a prueba sin sus primeros espadas ante Venezuela

En la imagen, el jugador de Brasil Roberto Firmino. EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Sao Paulo, 12 nov (EFE).- Sin Neymar, Coutinho, ni Casemiro. Brasil, desprovisto de buena parte de su columna vertebral, se medirá este viernes a una Venezuela que recupera a su máximo goleador, Salomón Rondón, en la tercera jornada de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2022.

La pentacampeona del mundo quiere repetir las buenas sensaciones que dejó en las dos primeras fechas, cuando endosó una manita a Bolivia (5-0) y goleó en Lima a Perú (2-4), y conserva el liderato de la clasificación, que hasta ahora comparte con Argentina.

Pero para ello tendrá que hacerlo, al menos contra Venezuela, sin su máxima estrella: Neymar.

El delantero del París Saint-Germain (PSG) fue fundamental para sumar los seis primeros puntos de la Canarinha. Regaló dos asistencias contra Bolivia y marcó tres goles frente a Perú.

Después de un 2019 repleto de polémicas en torno al exjugador del Santos y Barcelona, hoy se vuelve a hablar en Brasil de 'Neydependencia'.

De ahí la insistencia del seleccionador de Brasil, Tite, de mantenerle en la lista de convocados pese a estar lesionado en el abductor. El técnico del PSG, Thomas Tuchel, aseguró que Neymar estaría de baja hasta finales de noviembre.

Tite, sin embargo, no le desconvocó, como sí hizo con Philippe Coutinho (Barcelona), Fabinho (Liverpool), Rodrigo Caio (Flamengo) y Éder Militao (Real Madrid), aquejados por diversas dolencias.

Al final, la comisión técnica de la Canarinha convenció al club francés de que cuidarían de la gallina de los huevos de oro.

En el Morumbí no estará, pero se le espera para el compromiso contra Uruguay, en Montevideo. Son tres sesiones de fisioterapia al día y casi una semana por delante para recuperarle a tiempo.

Contra la Vinotinto, el lugar del camisa 10 lo ocupará previsiblemente Roberto Firmino, que formará un tridente ofensivo junto con Gabriel Jesus, en la parte derecha del ataque, y Richarlison, más centrado.

La baja de Coutinho, menos decisivo que Neymar, pero igual de titular para Tite, la suplirá Everton Ribeiro, quien a sus 31 años vive un buen momento en el Flamengo.

Más sensible parece la ausencia de Casemiro. Como el Real Madrid, Brasil sufre cuando no está el centrocampista. Allan, del Everton, le sustituirá en el doble pivote que completará Douglas Luiz.

Por su parte, Venezuela llega repleta de caras nuevas, después de su decepcionante arranque en las eliminatorias con derrotas ante Colombia (3-0) y Paraguay (0-1).

El seleccionador de la Vinotinto, el portugués José Peseiro, incluyó para esta doble jornada ante Brasil y Chile a cinco futbolistas sin experiencia en la absoluta: Óscar Conde, Jean Fuentes, Christian Rivas, Anderson Contreras y Christian Larotonda, finalmente descartado tras dar positivo por covid-19.

Tampoco estará el delantero Sergio Córdova, quien no pudo viajar al no ser liberado por su club, el Arminia Bielefeld de Alemania, país inmerso en la segunda ola de la pandemia del coronavirus.

El centrocampista Yangel Herrera sí viajó a Brasil, aunque no podrá saltar al césped del estadio Morumbí por acumulación de tarjetas.

Pero la gran esperanza de los venezolanos es la vuelta de su máximo goleador histórico, Salomón Rondón, quien se perdió los dos primeros partidos de las eliminatorias porque, como ahora le ha pasado a Córdova, su club, el Dalian Pro chino, no le dejó.

El objetivo de Venezuela, que nunca le ha ganado a Brasil en partido oficial, es rascar al menos un punto en Sao Paulo y llenar de moral al grupo de cara al enfrentamiento en casa contra Chile.

Peseiro no esconde su estrategia para lograrlo: solidez defensiva, contragolpe y una dosis de suerte.

- Alineaciones probables.

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz, Everton Ribeiro; Gabriel Jesus, Richarlison y Roberto Firmino.

Seleccionador: Tite

Venezuela: Wuilker Faríñez; Rolf Feltscher, Wilker Angel, Jhon Chancellor, Roberto Rosales; Tomás Rincón, Junior Moreno (o Anderson Contreras), Cristian Cásseres, Rómulo Otero; Darwin Machís (o Yeferson Soteldo) y Salomón Rondón.

Seleccionador: José Peseiro

Árbitro: El paraguayo Juan Benítez, auxiliado por sus compatriotas Eduardo Cardozo y Milciades Saldivar.

Estadio: Morumbí, en Sao Paulo.

Hora: 21.30 (00.30 GMT del sábado).