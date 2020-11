Boca y River jugarán ante Talleres y Godoy Cruz con múltiples bajas

En la imagen, el jugador de Boca Juniors Lisandro López. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 12 nov (EFE).- Boca Juniors, que recibe a Talleres, y River Plate, que visita a Godoy Cruz jugarán con múltiples bajas en las eliminatorias sudamericanas mundialistas de la tercera jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, que comienza este viernes.

Este nuevo torneo local no se detiene por la doble fecha de las eliminatorias y Boca y River perdieron a cuatro y cinco jugadores, respectivamente, sin contar a los lesionados.

BOCA, ANTE GODOY CRUZ

El Xeneize, vigente campeón, tiene puntuación ideal en el Grupo 4 y recibe el domingo en la Bombonera a Talleres, que está segundo con cuatro unidades.

Miguel Ángel Russo no podrá contar con los colombianos Frank Fabra, Jorman Campuzano y Edwin Cardona, convocados por su selección, ni con el portero titular, Esteban Andrada, citado por Argentina.

Además, Eduardo Salvio está descartado por lesión y por eso Russo deberá modificar casi a medio equipo titular.

En esta zona también están Lanús, que tiene un punto, y Newell's, que perdió los dos partidos.

RIVER VISITA A GODOY CRUZ

El Millonario, que tiene tres puntos, visitará el sábado a Godoy Cruz, que todavía no sumó puntos.

El líder del Grupo 3 es Banfield, con seis puntos, seguido por Rosario Central, que tiene tres y mejor diferencia de gol que River Plate.

Entre los convocados por la fecha FIFA, lesiones y el coronavirus, el equipo que dirige Marcelo Gallardo tendrá siete bajas.

Los argentinos Franco Armani y Gonzalo Montiel, el uruguayo Nicolás De la Cruz, el chileno Paulo Díaz y el paraguayo Robert Rojas fueron convocados a sus selecciones nacionales.

Además, Ignacio Fernández es baja por una lesión y Rafael Santos Borré por haberse contagiado de coronavirus.

RACING Y ESTUDIANTES NECESITAN GANAR

Racing Club, que perdió sus dos partidos, y Estudiantes de La Plata, que solo sumó un punto, necesitan una victoria para no complicar su clasificación para la siguiente instancia.

La Academia recibirá el sábado a Arsenal, que tiene una unidad.

En el Grupo 1 también están Atlético Tucumán, con seis, y Unión, con cuatro.

Estudiantes será local el domingo ante Argentinos Juniors, que también tiene un punto. Los líderes del Grupo 5 son San Lorenzo y Aldosivi, con cuatro unidades.

GIMNASIA QUIERE REGALARLE OTRO TRIUNFO A MARADONA

Gimnasia y Esgrima La Plata, líder del Grupo 6 con cuatro puntos junto a Huracán, intentará regalarle un triunfo a su todavía entrenador, Diego Maradona, que este miércoles recibió el alta clínica tras pasar nueve días internado.

Sebastián 'Gallego' Méndez, ayudante de Maradona, está a cargo del equipo.

Vélez (dos puntos) y Patronato (sin unidades) completan esta zona.

MODALIDAD DEL TORNEO

Este nuevo campeonato lo disputan 24 equipos divididos en seis zonas.

Tras dos partidos ante cada rival, los dos mejores de cada grupo pasarán a la Fase Campeón de Copa 2020, divididos en dos zonas.

Los ganadores de esos dos grupos se enfrentarán en una final para definir al campeón, que se clasificará para la Copa Libertadores de 2021.

- Cronograma de partidos de la tercera fecha (del 13 al 16 de noviembre):

Viernes 13 de noviembre: Rosario Central-Banfield y Atlético Tucumán-Unión.

Sábado 14 de noviembre: Aldosivi-San Lorenzo, Lanús-Newell's Old Boys, Racing Club-Arsenal y Godoy Cruz-River Plate.

Domingo 15 de noviembre: Huracán-Gimnasia, Estudiantes-Argentinos Juniors, Defensa y Justicia-Independiente y Boca Juniors-Talleres.

Lunes 16 de noviembre: Vélez Sarsfield-Patronato y Colón-Central Córdoba de Santiago del Estero.

- Clasificación:

Grupo 1

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Atlético Tucumán 2 2 0 0 6 2 4 6

.2. Unión 2 1 1 0 2 0 2 4

.3. Arsenal 2 0 1 1 1 2 0 1

.4. Racing Club 2 0 0 2 1 6 -5 0

Grupo 2

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Colón 2 1 1 0 4 1 3 4

.2. Independiente 2 1 1 0 2 1 1 4

.3. Central Córdoba 2 0 1 1 2 3 -1 1

.4. Defensa y Justicia 2 0 1 1 2 5 -3 1

Grupo 3

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Banfield 2 2 0 0 4 1 3 6

.2. Rosario Central 2 1 0 1 3 3 0 3

.3. River Plate 2 1 0 1 3 4 -1 3

.4. Godoy Cruz 2 0 0 2 1 3 -2 0

Grupo 4

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Boca Juniors 2 2 0 0 5 1 4 6

.2. Talleres 2 1 1 0 3 2 1 4

.3. Lanús 2 0 1 1 2 3 -1 1

.4. Newell's Old Boys 2 0 0 2 1 5 -4 0

Grupo 5

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. San Lorenzo 2 1 1 0 2 0 2 4

.2. Aldosivi 2 1 1 0 1 0 1 4

.3. Argentinos Juniors 2 0 1 1 0 1 -1 1

.4. Estudiantes 2 0 1 1 0 2 -2 1

Grupo 6

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Gimnasia 2 1 1 0 5 2 3 4

.2. Huracán 2 1 1 0 3 2 1 4

.3. Vélez Sarsfield 2 0 2 0 3 3 0 2

.4. Patronato 2 0 0 2 1 5 -4 0.