Bieber, de Indios, y Bauer, de Rojos, se llevan para Ohio los premios Cy Young

En la imagen, el abridor Shane Bieber de los Indios de Cleveland. EFE/Tannen Maury/Archivo

Houston (EE.UU.), 11 nov (EFE).- Los abridores Shane Bieber, de los Indios de Cleveland, y Trevor Bauer, de los Rojos de Cincinnati, se llevaron este miércoles para el estado de Ohio los premios Cy Young de la temporada 2020 de las Grandes Ligas.

La abreviada temporada a 60 partidos, debido a la pandemia del coronavirus, alteró los planes de preparación de los abridores, pero eso no eclipsó el desempeño superlativo de Bieber y Bauer.

Bieber, líder de abridores de los Indios, fue elegido de manera unánime por la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA) como el ganador del Cy Young de la Liga Americana.

El derecho estelar del equipo de Cleveland ya había ganado la Triple Corona de pitcheo en las Grandes Ligas después de conseguir ocho victorias, 122 ponches y 1.63 de efectividad durante la temporada de 2020, algo que no había ocurrido en las Mayores desde cuando ganó el venezolano Johan Santana en 2006.

La tasa de ponches del pitcher de 25 años fue de 41,1 %, la más alta de la historia para un lanzador abridor con los episodios suficientes que le diesen el derecho a optar al liderato de efectividad.

El diestro impuso otra marca al convertirse en el pitcher que llega más rápido a 100 ponches en una temporada. Lo hizo en tan sólo 62,1 entradas.

Bieber logró al menos ocho ponches en cada una de sus primeras 12 salidas del año, la segunda racha más larga de ese tipo empezando una temporada. El miembro del Salón de la Fama Randy Johnson lo hizo en sus primeras 15 aperturas en 2000.

Aunque los Indios han contado con cinco ganadores del Cy Young en su historia, ninguno obtuvo el honor de forma unánime como lo hizo Bieber, de 25 años.

También se convirtió en el primer lanzador en recibir el premio de forma unánime, con todos los votos del primer lugar. Antes le ocurrió al estelar zurdo de los Dodgers de Los Angeles Clayton Kershaw, en 2014.

El japonés Kenta Maeda, de los Mellizos de Minnesota, y el surcoreano Hyun Jin Ryu, de los Azulejos de Toronto, ambos exabridores de los Dodgers, lucharon junto a Bieber por el premio.

Bauer, de 29 años, fue proclamado como el Cy Young de la Liga Nacional y se convirtió en el primer lanzador en la historia del equipo de Cincinnati en llevarse el premio.

El premio Cy Young se resistió hasta esta temporada al equipo de Cincinnati.

Bauer, en 11 aperturas y 73 entradas durante la temporada 2020, tuvo balance de 5-4 y lidió continuamente con poco apoyo ofensivo. Pero durante sus últimas cinco salidas de la campaña, con los Rojos peleando por la postemporada, estableció marca de 2-2 con 1.29 y 46 ponches en 35 entradas.

La última apertura de Bauer en la temporada regular, el 23 de septiembre ante los Cerveceros, fue probablemente su mejor presentación y la más importante para el equipo en 2020.

Bauer permitió una carrera limpia y cuatro imparables en ocho entradas con una base por bolas y 12 ponches que ayudaron a los Rojos a conseguir la victoria.

El derecho de los Mets de Nueva York, Jacob deGrom, no pudo tener la misma magia que las temporadas anteriores para acabar brillante a partir de septiembre y esta vez se quedó sin el premio, al igual que el japonés Yu Darvish, de los Cachorros de Chicago, que fueron los otros dos abridores estelares que aspiraron al premio en el Viejo Circuito.

Sonia Salazar