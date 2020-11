27/05/2020 Anita Matamoros nos presenta a su nuevo bebé. MADRID, 12 (CHANCE) Anita Matamoros ha ampliado la familia. Pero no penséis mal, ya que el bebé que acaba de presentar la influencer no lleva pañales ni chupete, sino que es un precioso cachorrito que, con sólo un día en su vida, ya le ha conquistado completamente. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 12 (CHANCE)



Anita Matamoros ha ampliado la familia. Pero no penséis mal, ya que el bebé que acaba de presentar la influencer no lleva pañales ni chupete, sino que es un precioso cachorrito que, con sólo un día en su vida, ya le ha conquistado completamente.



Camilo es el nombre del pequeño boxer que ha llegado a la vida de Anita y su novio, David Salvador - con el que vive en el centro de la capital - y que la hija de Kiko Matamoros, feliz e ilusionada, ha presentado a sus más de 600.000 seguidores en Instagram. La influencer, que llama a su cachorrito bebé, confiesa que el perro es todo un terremoto y promete enseñar pronto sus hazañas.



Pese a que el pequeño Camilo ha recibido muchísimos piropos pq es un cachorrito precioso, muchos de sus haters han criticado a Anita que se haya comprado un perro de raza en vez de adoptarlo. Rápidamente, la hija de Makoke ha salido al paso de los rumores, asegurando que no ha pagado por él, sino que se lo ha dado su cuñada.