Áñez con un perfil bajo recuerda un año de su llegada al poder en Bolivia

En la imagen la boliviana Jeanine Áñez. EFE/ Luis Ángel Reglero/Archivo

La Paz, 12 nov (EFE).- La boliviana Jeanine Áñez mantiene una escasa actividad política presencial, pero aún activa en las redes sociales, cuando se cumple este jueves un año desde que llegó al poder en Bolivia, una fecha que recuerda ahora como expresidenta y con el Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales de vuelta en el Gobierno.

Este 12 de noviembre se cumple un año desde que Áñez asumió la Presidencia interina del país tras la renuncia del exmandatario Evo Morales, quien denunció que fue forzado por un supuesto golpe de Estado, en medio de una crisis y convulsión social por un presunto fraude electoral en las elecciones anuladas de 2019.

La entonces senadora opositora de Unidad Demócrata y vicepresidenta segunda del Senado asumió la Presidencia interina activando un mecanismo sucesorio ante el vacío de poder que dejó Morales al renunciar y con él todos los que podían sucederle constitucionalmente.

La exmandataria recibió la banda presidencial de un militar, entró al Palacio de Gobierno con la Biblia en la mano y se convirtió en la segunda mujer al mando transitorio del país.

Áñez, quien gobernó por más de once meses, afirmó este jueves en Twitter que no espera aplausos al cumplirse un año que calificó de "despiadado" por las múltiples crisis que le tocó afrontar, pero sí que se mantengan medidas que asumió en beneficio de la población.

Entre esas medidas están las asistencias sociales repartidas durante la cuarentena contra la covid-19.

"Solo espero que los que ahora están, respeten esos logros y trabajen por Bolivia y para los bolivianos", escribió Áñez.

La última aparición pública de Áñez fue el pasado jueves 5 de noviembre, tres días antes de la investidura de Luis Arce como nuevo presidente del país.

La política dio ese día su último mensaje como presidenta interina para retornar luego a su región natal, la amazónica Beni

Arce, del MAS, ganó las elecciones generales del 18 de octubre con más de 55 por ciento de apoyo.

La expresidenta está con un perfil bajo y con una nula actividad política presencial en estos días, pero no deja de publicar en sus redes sociales sus opiniones, felicitaciones o críticas sobre los acontecimientos en el país.

Áñez mantiene que se quedará en Bolivia para defenderse de un posible juicio de responsabilidades por las muertes de civiles al inicio de su mandato interino en operativos militares y policiales, proceso que está en manos del Parlamento boliviano, con mayoría del MAS.

Mientras Áñez está en su región, el expresidente Evo Morales volvió a Bolivia en una caravana que pasó por distintas localidades hasta llegar a Chimoré, un lugar cocalero en el departamento de Cochabamba desde donde salió del país hace un año, en el que el miércoles fue recibido por miles de personas.