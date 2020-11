Anabel Pantoja, de colaboradora a escritora, te contamos los detalles de su libro

MADRID, 12 (CHANCE)



Anabel Pantoja está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales y es que, a pesar de las discusiones que ha tenido estos días con sus compañeros de programa, la sobrina de Isabel Pantoja está viviendo un sueño. Felizmente enamorada de su pareja, viviendo en Canarias y con proyectos laborales ha sacado su primer libro 'El plan de Sálvame para curvys, Anabel Pantoja' con el que está revolucionando el panorama mediático.



Y es que la prima de Kiko Rivera ha pasado de ser colaboradora de televisión a ser la escritora de un libro que parece, va a ser de lo más demandado durante este tiempo. Y lo cierto es que no nos sorprende, porque después del tirón que ha tenido la sobrina de Isabel Pantoja en redes sociales durante el pasado confinamiento, es evidente que la gente quiere saber qué dietas hace, qué come, qué actividad física lleva a cabo para mantenerse así y lo más importante de todo, cómo ha conseguido tener esa seguridad que le hace aceptarse así misma, sin complejos.



Un libro que sin duda va a dar mucho de qué hablar y con el que podremos conocer mucho mejor a la colaboradora de Sálvame. Empezó siendo defensora de su primo Kiko Rivera en Supervivientes y después, gracias a su naturalidad y espontaneidad, y también por su defensa a los Pantoja, se ha convertido en una de las colaboradoras más todoterreno de la televisión.



El libro se compone de cuatro apartados en los que podremos descubrir la vida de Anabel Pantoja, sus rutinas, su trabajo en Sálvame, sus comidas y sus ejercicios físicos. Y es que cabe destacar que durante el confinamiento pasado se convirtió en toda una experta en hacer directos con sus seguidores para entretenerlos las tardes y colarse en las casas de todos ellos con su gracia.



Trata temas tan complejos en los que narra su niñez y adolescencia, pero sobre todo el cambio que tuvo que dar a los 20 años cuando se convirtió en personaje público por ser 'sobrina de' y prima de un Kiko Rivera que luchaba por mantener las fuerzas en Supervivientes.



Por supuesto, no podría faltar el momento en el que decidió operarse y ponerse una banda gástrica para perder peso. Si hay algo que Anabel Pantoja tiene claro es que gestiona sus emociones con la comida y eso es uno de los principales problemas a los que se enfrenta desde hace muchos años, por eso, en las líneas de su libro quiere intentar ayudar a todo aquel que le pase lo mismo.



Además, en ese libro que ya se ha hecho famosos por las redes sociales porque muchos seguidores de la colaboradora de televisión ya lo han adquirido, también Anabel se abre en canal y hace un pregunta y respuesta corta para que sus lectores la puedan conocer mejor. Y es que en sus páginas, podemos encontrar ejercicios físicos, recetas típicas de la sobrinísima y lo más importante de todo, el mensaje directo que lanza a todos los que se sienten mal por tener el peso que tiene, y es que hay que tener fuerza de voluntad para superar los complejos y verte bien frente al espejo.





