AMP.- Filipinas.- Al menos trece muertos y quince desaparecidos en Filipinas tras el paso del tifón 'Vamco'

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Filipinas han alertado este jueves de que al menos trece personas han muerto y otras quince se encuentran en paradero desconocido a causa de las fuertes inundaciones provocadas por el paso del tifón 'Vamco' por el país asiático.



Tal y como ha informado la Policía Nacional de Filipinas, que ha señalado que otra veintena de personas han resultado heridas, diez de los desaparecidos son de la región de Cagayán.



La mayoría de las víctimas mortales se han registrado en Cagayán, seguida de la región de Gran Manila, donde se encuentra la capital filipina, según informaciones del portal de noticias Rappler.



'Vamco' ha azotado la parte oriental de la principal isla de Filipinas, Luzón, tras tocar tierra la madrugada de este jueves. Los equipos de rescate se han visto sobrepasados ante las solicitudes de rescate en la ciudad de Marikina, en Gran Manila.



"La mitad de las casas de Marikina están total o parcialmente sumergidas por las inundaciones", ha lamentado el alcalde, Marcelino Teodoro, que destacado que "la corriente es muy fuerte, así que no podemos usar dispositivos de flotación o botes manuales".



Teodoro ha calificado la situación de "abrumadora" y ha solicitado ayuda ya que "no podemos manejar el rescate" de todas las personas que se han visto afectadas por el paso del tifón.



El alcalde de Marikina ha comparado las lluvias torrenciales con el desastre que causó la tormenta tropical 'Ketsana' en la ciudad, que dejó lluvias en la capital durante un mes entero en septiembre de 2009 y se cobró la vida de más de 740 personas.



No obstante, 'Vamco' se está debilitando a medida que atraviesa la isla de Luzón, la más poblada de Filipinas, ha informado la oficina meteorológica del país, y previsiblemente abandonará el archipiélago el viernes.



El tifón, llamado localmente 'Ulises', ha acumulado vientos máximos de 130 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 215 kilómetros por hora mientras se desplazaba de oeste a noroeste a 30 kilómetros por hora y ha causado inundaciones y deslizamientos de tierra en las provincias orientales afectadas, mientras que ríos y presas amenazan con desbordarse.



Filipinas, que ha sido azotada por tres tifones en menos de tres semanas y por un total de 21 ciclones en lo que va de año, se prepara para recibir el posible paso de otras cuatro tormentas tropicales antes de que acabe 2020.

