Amazon amplía entregas en garajes a 4.000 ciudades de EE.UU.

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. está a punto de ver si los compradores, que recelan del contacto con los conductores que reparten paquetes, prefieren dejarlos entrar al garaje.

El mayor minorista online del mundo anunció en un comunicado el jueves que iba a ampliar un programa de entrega en garaje para suscriptores de Prime a unas 4.000 ciudades de EE.UU., frente a las 50 anteriormente.

Amazon introdujo el servicio Amazon Key a finales de 2017, ofreciendo entrega de paquetes dentro de las casas de los compradores con cerraduras inteligentes al proporcionar a los repartidores un código único para colocar los paquetes dentro. La compañía promocionó el servicio como una forma conveniente de limitar el robo e introdujo una cámara interior para tranquilizar a los compradores. Pero el servicio recibió críticas mixtas, y desde entonces Amazon ha cambiado a los garajes así como a los maleteros de automóviles, un servicio que se suspendió durante la pandemia de covid-19.

Los compradores deben tener la aplicación de control de apertura de puertas de garaje myQ. Amazon dijo el jueves que también comenzaría a entregar comestibles de Whole Foods Market o Amazon Fresh en los garajes de los clientes. Ese servicio se lanzará primero en áreas concretas de Chicago, Dallas, Los Ángeles, San Francisco y Seattle, y se prevén más ciudades, dijo la compañía.

