Vietnam acusa a Netflix y otras tecnológicas de competencia desleal

EFE/EPA/CHRISTIAN MONTERROSA/Archivo

Ho Chi Minh (Vietnam), 11 nov (EFE).- Vietnam ha criticado que empresas tecnológicas de vídeo bajo demanda como Netflix y Apple eludan sus responsabilidades fiscales y sometan a las empresas nacionales a una competencia desleal.

"Las empresas domésticas tienen que cumplir las normas fiscales y de contenido mientras que las empresas extranjeras no lo hacen, lo que crea una competencia injusta", declaró el martes en una reunión gubernamental el ministro de Información Nguyen Manh Hung, según recoge hoy la prensa estatal.

Además de no contribuir a la Hacienda vietnamita, Hung afirmó que algunos contenidos de la plataforma Netflix "han incumplido las regulaciones sobre la historia y la soberanía del país, el uso de drogas y el sexo".

Las empresas extranjeras de contenido bajo demanda, con un millón de suscriptores en Vietnam y unos ingresos cercanos a un billón de dongs (36,5 millones de euros o 43,2 millones de dólares), no pagan impuestos en Vietnam por no tener una sede física.

El ministro indicó que su gabinete está buscando la manera de asegurarse la recaudación de impuestos de estas compañías basándose en los ingresos en el país desde su implantación.

Vietnam puso en marcha en 2019 una ley de ciberseguridad que obliga a las empresas tecnológicas extranjeras a almacenar sus contenidos en servidores locales, algo que no cumplen empresas como Netflix.

Vietnam se suma así a la lista de países del Sudeste Asiático que buscan una manera de recaudar impuestos por la actividad de firmas como Google, Facebook, Amazon y Netflix.

Tailandia ha sido el último país de la región en aprobar un proyecto de ley para aplicar un 7 % de IVA (impuesto sobre el valor añadido) a las ventas de las empresas y plataformas digitales no residentes en el país, con lo que se espera recaudar anualmente unos 3.000 millones de bat (99 millones de dólares u 84 millones de euros).