Viaje en el tren del futuro

Virgin Hyperloop realiza primera prueba con pasajeros de su tren ultrarrápidoLondres, 9 Nov 2020 (AFP) - La empresa tecnológica Virgin Hyperloop anunció el lunes haber realizado con éxito la primera prueba de transporte de pasajeros en el desierto de Nevada a bordo de un tren futurista ultrarrápido. El tren embarcó a dos personas, empleados de Virgin Hyperloop, que el domingo recorrieron una pista de pruebas de 500 metros en 15 segundos, alcanzando 172 km/h, según un comunicado de la empresa. Virgin no es la única empresa que desarrolla este sistema, consistente en desplazar en suspensión cápsulas capaces de moverse a entre 1.000 km/h y 1.200 km/h por el interior de tubos a baja presión colocados sobre pilones. "No puedo decirles cuántas veces he oído preguntar si el Hyperloop es seguro. Gracias a esta prueba con pasajeros, hemos respondido con éxito a esa pregunta", se congratuló Jay Walder, consejero delegado de Virgin Hyperloop, citado en el comunicado. El concepto del Hyperloop fue lanzado en 2013 por el multimillonario Elon Musk, fundador de los coches eléctricos Tesla y la compañía de exploración espacial SpaceX. Pero otras empresas tecnológicas se ha subido al tren, entre ellas Virgin, la estadounidense Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT o HTT) y la canadiense TransPod. Virgin Hyperloop fue fundada en 2014 en Los Ángeles bajo el nombre de Hyperloop Technologies, antes de ser rebautizada en 2017 con la llegada del multimillonario británico Richard Branson. Su objetivo declarado es poner en servicio su tren a mediados de esta década.jbo-acc/es

