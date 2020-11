Urgencias de altura

Fotografía cedida por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) que muestra a jugadores de su selección nacional durante un entrenamiento en Quito (Ecuador). EFE/ FEF

La Paz, 11 nov (EFE).- Urgidos por la necesidad de sumar y en la altura de La Paz, Bolivia y Ecuador afrontan la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 con la historia del lado tricolor, que no pierde ante la Verde en eliminatorias mundialistas desde hace 23 años.

La Verde, al mando del venezolano César Farías, ha realizado trabajos de doble turno para recibir este jueves al cuadro ecuatoriano en el estadio Hernando Siles de La Paz, su fortín situado a más de 3.600 metros de altitud.

Farías llamó a último momento al zaguero Luis Eduardo Demiquel y al defensor Óscar Ribera para este partido y para la visita a Paraguay en la cuarta jornada.

Además se sumaron a la concentración el delantero Marcelo Martins Moreno, que milita en el Cruzeiro brasileño; el volante Alejandro Chumacero, del Puebla mexicano, y el atacante Jaúme Cuéllar, del SPAL de Italia, tres de los siete 'extranjeros' convocados por el venezolano.

A la Verde le urge una victoria para empezar a sumar puntos tras las derrotas al hilo frente a Brasil por 5-0 y por 1-2 ante Argentina, resultados que la tienen en el último lugar de la clasificación.

"Va a ser un partido de tú a tú, ellos no sienten la altura, corren bastante, entonces el partido para vencer lo tenemos que ganar bien", declaró el portero Carlos Lampe, titular seguro en el encuentro.

El plantel boliviano no logra un triunfo frente a los ecuatorianos hace 23 años, según la prensa deportiva local.

Comandada por el argentino Gustavo Alfaro, la selección de Ecuador necesita sumar tres puntos para esperar con más tranquilidad a Colombia el próximo 17 de noviembre.

Alfaro manifestó que será un partido con "mucha intensidad" en el que cree que Bolivia intentará "someter" a sus dirigidos con un equipo que se mueve sin dificultad en la altitud.

Parte del plantel de Ecuador entrena en Quito, a 2.850 metros sobre el nivel del mar, y su arribo a La Paz está previsto para esta jornada en un vuelo chárter.

Alfaro no podrá contar con el defensor Franklin Guerra ni el volante Christian Noboa por lesiones.

El cuadro ecuatoriano llega a este encuentro tras una derrota en octubre por 1-0 ante Argentina y una victoria por 4-2 frente a Uruguay.

- Alineaciones probables:

Bolivia: Carlos Lampe;Adrián Jusino, Gabriel Valverde, Óscar Ribera, Enrique Flores; Erwin Saavedra, Alejandro Chumacero, Juan Carlos Arce, Leonel Justiniano; Víctor Ábrego y Marcelo Martins Moreno.

Seleccionador: César Farías.

Ecuador: Alexander Domínguez; Angelo Preciado, Robert Arboleda, Javier Arreaga, Pervis Estupiñan; Carlos Gruezo, Adolfo Muñoz, Ángel Mena; Gonzalo Plata, Renato Ibarra y Enner Valencia.

Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Árbitro: Wilton Sampaio, de Brasil, asistido en las bandas por sus compatriotas Kleber Gil y Marcelo Van Gasse.

Estadio: Hernando Siles, de La Paz, situado a más de 3.600 metros de altitud.

Hora: 16.00 hora local (20.00 GMT).