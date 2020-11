Último asalto hacia la Eurocopa

El Dinamo Arena de Tiflis albergará el duelo Georgia-Macedonia del Norte, el Rajko Mitic de Belgrado el Serbia-Escocia, Windsor Park el Irlanda del Norte-Eslovaquia y el Puskas Arena el Hungría-Islandia. EFE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE/Archivo

Madrid, 11 nov (EFE).- La Eurocopa 2020, que se disputará en 2021 a causa de la pandemia de la covid-19, completará su cartel este jueves con la disputa de los cuatro últimos encuentros clasificatorios, las finales de los denominados 'play off'.

El Dinamo Arena de Tiflis albergará el duelo Georgia-Macedonia del Norte, el Rajko Mitic de Belgrado el Serbia-Escocia, Windsor Park el Irlanda del Norte-Eslovaquia y el Puskas Arena el Hungría-Islandia.

Los ocho equipos se plantaron en estas finales tras acceder a través de la Liga de Naciones y superar en semifinales a otros ocho conjuntos -Bielorrusia, Kosovo, Noruega, Israel, Irlanda, Bosnia, Bulgaria y Rumanía-.

Del encuentro de Tiflis saldrá una de las novedades de la próxima Eurocopa. Ni georgianos ni normacedonios han accedido nunca a una gran fase final.

Georgia se ha hecho fuerte en casa. Durante la fase de clasificación acabó con la portería a cero ante Dinamarca e Irlanda y, en la semifinal de esta fase, el conjunto de Vladimir Weiss se deshizo por 1-0 de Bielorrusia.

Marcó pronto, de penalti, por medio de Tornike Odriashvili, y luego supo contener a su rival, todo un aviso para el cuadro balcánico que capitanea el eterno Goran Pandev.

El vencedor pasará a integrar el grupo C junto a Países Bajos, Ucrania y Austria.

El choque de Belgrado es el que presenta un aroma más histórico entre Serbia y Escocia, que, no disputa una fase final desde Inglaterra'96, y que por lo tanto encara una ocasión histórica de volver al escaparate de un gran torneo.

Los hombres de Steve Clarke sufrieron sobremanera en Hampden Park para desembarazarse de Israel, ante la que tan solo pudieron en la tanda de penaltis, y ahora se las verán con el cuadro serbio, que apeó a la Noruega de Erling Haaland y Martin Odegaard en Oslo (1-2) y tratará de hacer valer el factor campo y su teórico mayor potencial.

Para los serbios es también una ocasión especial, pues no están en una Eurocopa, bajo la denominación de Serbia y Montenegro, desde Bélgica y Países Bajos 2000.

Al ganador le esperan en el grupo D las selecciones de Inglaterra, Croacia y República Checa.

Irlanda del Norte y Eslovaquia, octavofinalistas en Francia 2016, se verán las caras en el estadio Windsor Park de Belfast tras sorprender ambas selecciones en semifinales a Bosnia y Herzegovina e Irlanda, que partían con un ligero favoritismo.

Los norirlandeses son un conjunto difícil de superar en su templo, al que acuden Marek Hamsik y compañía obligados a mejorar sus prestaciones tras acabar en su grupo de clasificación por detrás de Croacia y Gales y precisar los penaltis ante Irlanda.

La selección que prospere en Belfast será la que complete el grupo E, en el que esperan España, Suecia y Polonia.

Hungría e Islandia, protagonistas también en la última edición del torneo continental, se jugarán su plaza en el Puskas Arena de la capital magiar para completar el grupo F en el que están Portugal, Francia y Alemania.

El conjunto 'vikingo' sobrevivió al empuje de Rumanía en semifinales (2-1) y aunque ha cambiado algunos nombres sigue siendo un hueso duro de roer para cualquier rival, más para una Hungría que debe demostrar de nuevo su grado de madurez.

Programa:

18.00 Georgia-Macedonia del Norte, en Tiflis

20.45 Serbia-Escocia, en Belgrado

20.45 Irlanda del Norte-Eslovaquia, en Belfast

20.45 Hungría-Islandia, en Budapest

(Hora CET, -1 GMT)