Suspensión de anuncios políticos en Facebook durará otro mes

(Bloomberg) -- Facebook Inc. anunció que espera limitar la publicidad política en su red social en EE.UU. por otro mes, citando preocupaciones continuas sobre los mensajes relacionados con la elección presidencial.

"La pausa temporal para los anuncios sobre política y temas sociales en EE.UU. continúa como parte de nuestros esfuerzos continuos para proteger las elecciones", dijo la compañía en una publicación de blog el miércoles.

La medida acortará la ventana publicitaria para un conjunto clave de elecciones de segunda vuelta en Georgia que determinarán qué partido tiene la mayoría en el Senado de EE.UU. Facebook ha estado trabajando para reducir la información errónea después de las elecciones del 3 de noviembre, mientras el presidente Donald Trump y algunos aliados continúan haciendo afirmaciones infundadas de fraude electoral y disputan el resultado. La campaña del presidente electo, Joe Biden, ha criticado a Facebook por permitir que tales mensajes se difundan, con el potencial de provocar violencia.

