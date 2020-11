Seúl ya sueña con taxis voladores para 2025

EFE/EPA/YONHAP

Seúl, 11 nov (EFE).- Varios drones pensados para llevar personas y mercancías surcaron hoy, en un primer vuelo de exhibición, la capital de Corea del Sur, donde se quiere acelerar su viabilidad en términos de logística y seguridad con la meta de ponerlos en funcionamiento en 2025.

"Siga estas medidas de prevención contra el coronavirus: lávese las manos frecuentemente, póngase una mascarilla y cubra su boca y nariz cuando tosa", repetía el altavoz del pequeño dron que sobrevoló a los asistentes que esperaban para acceder a la demostración convocada hoy frente al río Han.

Es solo un aperitivo de lo que está por venir: el primer vuelo en una zona urbana de Corea del Sur de varias aeronaves no tripuladas pensadas para repartir mercancías y transportar personas.

PRESENTACIÓN EN SOCIEDAD

El evento, coorganizado por el Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte y el Gobierno Metropolitano de Seúl, ha supuesto la presentación en sociedad de estos aparatos que las autoridades quieren integrar en la capital surcoreana en los próximos cinco años.

El viceministro de Transporte, Son Myung-soo, fue muy claro con respecto a este ambicioso objetivo al hablar durante el acto.

"Vamos a ejecutar las iniciativas descritas en la hoja de ruta K-UAM (siglas en inglés de "Movilidad Aérea Urbana de Corea") para lograr una pronta comercialización para 2025 mediante la cooperación de industria, academia e institutos de investigación", aseguró.

El alcalde en funciones de la ciudad, Seo Jung-hyup, aseguró que el Ayuntamiento trabajará activamente con los diferentes actores integrados en esa hoja de ruta para que los servicios de transporte aéreo urbano de bienes y personas "se lancen aquí en Seúl, por primera vez en todo el mundo".

En realidad el plan K-UAM, que establece vuelos de prueba entre la periferia y los centros de las ciudades para el periodo 2022-2024, no se diferencia mucho de otros que se van a ensayar en las mismas fechas en poblaciones de todo el mundo, desde Barcelona a Los Ángeles.

Pero el director de la división de drones del Ministerio de Transporte, Jang Young-ki, se muestra convencido de que el país asiático puede estar entre los primeros en implementar estas tecnologías en las ciudades.

"En lo que se refiere a movilidad aérea urbana (UAM), podemos decir que Corea del Sur lo está haciendo bastante bien. El Gobierno va a apoyar al sector y queremos ser líderes mundiales junto a otros países", aseguró.

VUELO SEGURO

Uno de los pilares en los que se sustenta la idea de que el país asiático puede ser pionero en el despliegue de drones y aerotaxis para transporte urbano es el sistema de control de tráfico que las autoridades ya han ensayado con éxito en zonas menos habitadas y que permite que varias unidades vuelen a la vez en condiciones seguras.

Las palabras de Jang vienen además avaladas por el hecho de que Corea del Sur dispone de una de las redes 5G más robustas del mundo (de hecho, fue el primer país en poner en funcionamiento esta tecnología a nivel nacional).

También por los planes de multiplicar por 10 para 2021 el presupuesto de su departamento, que este año anduvo en torno a los 7.500 millones de wones (5,7 millones de euros/6,7 millones de dólares).

En todo caso, Jang admite que será más sencillo lograr para esa fecha de 2025 el uso generalizado de estas aeronaves para transportar mercancías antes que personas, ya que opina que llevará algo más de tiempo lograr que el público se sienta 100 % seguro a la hora de volar.

GESTIÓN DE TRÁFICO VIABLE

Tras los correspondientes discursos, varios drones con sus respectivas cargas surcaron simultáneamente el cielo de la capital surcoreana frente al estuario, demostrando la aparente viabilidad del mencionado sistema de gestión de tráfico.

El plato fuerte llegó con el despegue del EH216, de la firma china Ehang, un dron bastante más grande -tiene 16 hélices y pesa más de 350 kilos- que el resto de los aparatos exhibidos, capaz de transportar dos pasajeros (admite hasta 220 kilos de carga) y que, a falta aún de un marco regulatorio, no pudo alojar personas hoy.

Vehículos como éste han sido diseñados para ser los taxis del futuro en ciudades que, ante la emergencia climática y el crecimiento de su población, buscan nuevas soluciones para mejorar la movilidad.

En este sentido, empresas surcoreanas participan en la actualidad en el desarrollo de dos de los prototipos de aerotaxi más ambiciosos, ambos modelos del tipo EVTOL (vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje verticales) que requieren de un piloto.

Las maquetas de las dos aeronaves se pudieron ver hoy en el evento en Seúl, empezando por el Butterfly (Mariposa), en el que están trabajando el conglomerado Hanwha y la estadounidense Overair.

LISTOS PARA 2023

Se espera que el modelo esté listo para 2023, con la vista puesta en ese 2025 del que habla el Gobierno surcoreano, según contó Timothy Kim, gerente de la unidad de UAM de Hanwha.

Por su parte, el SA1 de Hyundai Motor y Uber, comparte fecha prevista de estreno para dentro de tres años y un diseño similar (ambos tienen rotores basculantes, al igual que el conocido avión militar V-22 Osprey).

Como el Butterfly, el SA1 tiene capacidad para transportar hasta cinco pasajeros (incluyendo al piloto) y puede volar a velocidades de hasta 300 kilómetros por hora.

Andrés Sánchez Braun