Ronald Koeman: "Dudo sobre si tengo mi equipo ideal"

El técnico holandés del FC Barcelona, Ronald Koeman. EFE/David Aguilar/Archivo

Barcelona, 11 nov (EFE).- El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, explicó que duda sobre si tiene su "equipo ideal" porque -dijo- "en algunas posiciones estamos bastante limitados y depende de la situación del club".

Koeman añadió que "con Ramon Planes (el director deportivo) siempre hablamos del futuro, de qué jugadores podemos fichar y dónde necesitamos más, pero sabiendo el momento que atraviesa el club económicamente no se puede pedir mucho".

Así, el técnico holandés insistió en las entrevistas que dio hoy miércoles a 'Sport', 'Mundo Deportivo' y 'L'Esportiu' que los refuerzos que necesita son "un delantero y un central".

Precisamente, el nombre que más suena para ocupar la posición de delantero es el de su compatriota Memphis Depay, actual jugador del Olympique de Lyon: "Es verdad que su nombre ha salido y ha jugado todos los partidos de nuestra selección holandesa de 'nueve'. Cada uno puede tener su opinión, pero no está aquí y veremos qué puede pasar en el futuro".

Para la posición de central, el candidato mejor posicionado es el jugador del Manchester City Eric García, quien ya estuvo a punto de llegar al Barça en el mercado de verano. Sobre la posibilidades de que aterrice en el de invierno Koeman respondió que no las sabe porque "depende del City".

Pero Koeman aclaró que en general está contento en el Barça. "Primero, me siento muy cómodo, bien, con el trabajo que estamos haciendo. Además, estamos cambiando cosas del equipo, como intentar jugar con más intensidad. Hay muchas cosas en las que estamos por el buen camino".

En cambio, le disgustaron "los últimos partidos, en que hemos perdido bastantes puntos en LaLiga. Estamos en el principio. Hay que mejorar en muchos aspectos y seguir el camino que estamos haciendo".

Koeman consideró que en estos resultados "las decisiones arbitrales han influido". Aunque está "a favor del VAR, sobre todo en temas de jugadas claras, en las que no haya discusión, como el fuera de juego. No soy tan partidario de la intervención si hay un choque o un agarrón".

Para el entrenador del Barcelona, la clave para que el equipo funcione "es incrementar el ritmo de la pelota, hay pocos conjuntos que nos puedan parar, pero si lo bajamos, también disminuimos la intensidad y nos convertimos en un equipo débil defensivamente".

Por otro lado, explicó que "todo el mundo tiene que coger la responsabilidad de finalizar la jugada y no buscar siempre a otro jugador para que lo haga. Dentro y cerca del área se debe buscar portería. El Barça siempre ha jugado buscando pases cortos o espacios por dentro, y se tienen que buscar también las bandas".

Aun así, opinó que el club azulgrana "aspira a todo" porque "estamos en el Barça para ganar, no para jugar a no perder".

Y puntualizó: "Para ganar la Champions tenemos que mejorar. Hoy en día, equipos como el Bayern de Múnich quizá están por delante; como equipo, como bloque, porque llevan más tiempos jugando juntos... nosotros lo vamos a tener muy complicado, es cierto. Pero hay futuro".

Respecto a su relación con Leo Messi después de que el jugador argentino quisiera marcharse del club este verano, Koeman desveló que habló "con él el primer día con toda franqueza y nunca he dudado de él. Le veo entrenar cada día y disfruta jugando. Yo dije el primer día que es el mejor jugador del mundo y claro que prefiero tener al mejor del mundo en mi equipo".

Y sobre Antoine Griezmann y las ocasiones falladas consideró que "necesita un poco más de confianza y marcar goles siempre da esa confianza. No se puede decir que no trabaja, trabaja mucho, pero puede ser que se sienta un poco más libre cuando está con su selección al estar mucho tiempo con ellos y jugar siempre en la misma posición".

Koeman también se refirió a la situación de jóvenes como Riqui Puig, Carles Aleñà y Junior Firpo, quienes prácticamente no han tenido minutos en este inicio de temporada: "Los jóvenes tienen que jugar, no es bueno para ellos no tener minutos. Necesitamos una plantilla amplia para poder hacer cambios. Yo les doy consejos, pero al final decide cada jugador".

En este sentido, consideró que en "enero será el momento de evaluar su situación".