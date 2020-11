Roethlisberger fue enviado a la lista de coronavirus de los Steelers

En la imagen un registro de Ben Roethlisberger, mariscal de campo de los Steelers de Pittsburgh, quien fue colocado en la lista de reserva / COVID-19 de su equipo por un contacto cercano con el ala cerrada Vance McDonald, quien dio positivo al nuevo coronavirus. EFE/Jared Wickerham/Archivo

Pittsburgh (EE.UU.), 10 nov (EFE).- El mariscal de campo Ben Roethlisberger fue colocado en la lista de reserva / COVID-19 el martes, pero los Steelers de Pittsburgh están optimistas de que estará disponible para el partido del domingo.

El equipo colocó a Roethlisberger y a otros tres jugadores en la lista de reserva / COVID-19 después de que se consideraron contactos cercanos de alto riesgo con el ala cerrada Vance McDonald, quien dio positivo al coronavirus el lunes.

Como contactos de alto riesgo, Roethlisberger, Jerald Hawkins, Jaylen Samuels y Vince Williams deben aislarse durante cinco días después de su último contacto con McDonald, y no pueden regresar a las instalaciones de práctica de "UPMC Rooney" durante al menos esos cinco días, pero se les permite participar virtualmente en las reuniones del equipo.

Los cuatro tendrán que realizarse pruebas en el transcurso de la semana.

Si Roethlisberger continúa dando negativo y no muestra ningún síntoma, podrá jugar el domingo, aunque lo haría sin ninguna repetición de práctica. Sería elegible para participar en el recorrido del equipo el sábado.

Sin embargo, al entrenador en jefe Mike Tomlin no le preocupa que Roethlisberger o su compañero veterano Williams jueguen sin practicar.

"No estoy preocupado por eso", dijo Tomlin, quien agregó que Roethlisberger "ha estado jugando durante 17 años. Tiene una gran experiencia. Todavía vamos a trabajar muy duro virtualmente para prepararnos. En términos de preparación, yo tengo muy poca preocupación al respecto, para ser honesto".

Los Steelers jugarán el domingo contra los Bengals de Cincinnati.