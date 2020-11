Prestatarios de Latinoamérica aprovechan demanda tras elecciones

(Bloomberg) -- Los prestatarios latinoamericanos se están sumando a la fiebre de la deuda postelectoral, buscando capitalizar el ánimo jubiloso en los mercados crediticios antes de que la cruda realidad del empeoramiento de la epidemia de coronavirus pueda enfriar la demanda.

Tres empresas están vendiendo deuda en la semana más activa para la región en más de un mes. El lunes, la empresa mexicana de telecomunicaciones Total Play Telecomunicaciones SA estableció el precio para una oferta de US$575 millones de bonos con grado especulativo. La Empresa peruana de salud Auna SA y el operador panameño de carreteras de peaje ENA Sur esperan seguir su ejemplo en los próximos días, según personas familiarizadas con las transacciones y las agencias de crédito.

“La resolución de las elecciones estadounidenses, combinada con las noticias positivas sobre las vacunas, han sido como combustible para cohetes para los mercados emergentes”, dijo Guido Chamorro, codirector de deuda en divisas de mercados emergentes en Pictet Asset Management en Londres.

Chamorro, quien espera que otros prestatarios soberanos y corporativos prueben la demanda en los próximos días, dijo que los inversionistas de mercados emergentes que recortaron sus posiciones antes de la elección de Estados Unidos del 3 de noviembre se apresuren a reinvertir.

Los rendimientos de la deuda de grado especulativo de los países en desarrollo cayeron el martes a alrededor de 6,75%, el nivel más bajo de este año, según datos del índice Bloomberg Barclays. Los mercados crediticios subieron esta semana tras la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y los resultados positivos de los ensayos clínicos de Pfizer Inc. para una vacuna contra el covid-19.

Para América Latina, la emisión marca una reversión frente a fines de septiembre, cuando una serie de empresas brasileñas retiraron ofertas de grado especulativo a medida que decaía la confianza de los inversionistas.

Los prestatarios de esta semana están aprovechando una “ventana de oportunidad” que se les presenta, dijo Soummo Mukherjee, analista de crédito senior de Lucror Analytics.

Riesgo de covid

El lunes, Total Play pagó 7,5% por un préstamo a cinco años. Se espera que Auna, que opera hospitales y clínicas en Perú y Colombia, venda alrededor de US$300 millones en notas de alto rendimiento en su primera oferta internacional.

ENA, un operador estatal de carreteras, ofrece US$400 millones de dólares en pagarés con grado de inversión con vencimiento en 2048, según Moody’s Investors Service.

Las empresas pueden estar buscando adelantarse a la inminente incertidumbre que plantea el aumento global de los casos de covid-19, según Chamorro.

“La segunda ola es el riesgo más visible para el rally actual”, dijo. “Es por eso que es posible que los emisores no quieran tentar al destino esperando demasiado”.

Nota Original:Latin America Borrowers Look to Seize on Post-Election Debt Rush

©2020 Bloomberg L.P.