Portaltic.-Twitter trabaja en una opción que permite filtrar imágenes violentas, sexuales y desnudos

La red social Twitter trabaja en una nueva función que permite a sus usuarios filtrar el contenido gráfico (imágenes y vídeos) potencialmente sensible, en particular aquellos que representen violencia, sexo o desnudez.



Así lo ha advertido la desarrolladora experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong, que ha descubierto la función en el código de la aplicación de la red social, donde se denomina como "filtrar el contenido gráfico sensible".



A través de esta opción, que por el momento se encuentra solamente en fase de pruebas, los usuarios pueden elegir la posibilidad de "mostrar advertencias en los mensajes que se detecta que contienen potencialmente contenido gráfico sensible".



La red social ha explicado en la propia función que clasificará como sensibles las imágenes o vídeos que contengan "desnudez, contenido sexual o violencia".



Asimismo, esta función, que se puede activar y desactivar en los ajustes de la plataforma, permitirá en todo momento que el usuario pueda ver el contenido de una publicación que se haya etiquetado con un aviso como sensible si así lo decide.





